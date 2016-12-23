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Спад продолжается: по итогам 11 месяцев розничная торговля в Приангарье сократилась на 5,8%

За 11 месяцев 2016 года населению Приангарья продано товаров на 269,2 млрд. рублей, оказано услуг на 78,4 млрд. , общественное питание обошлось в целом по региону в 11,6 млрд. рублей.

На потребительском рынке наблюдается спад: в розничной торговле – на 5,8%, сфере сервиса – 1,1%. А вот в сфере общепита зарегистрирован небольшой рост (в сопоставимых ценах – на 1,9% к аналогичному периоду прошлого года).

В торговле спад происходит, в основном, за счет снижения продажи непродовольственных товаров.Из-за этого их удельный вес в общем обороте розничной торговли снизился до 52,9% (в 2015г. – 54,2%).

Снизился объем многих видов сервиса. Рост отмечается, в основном, по видам услуг с незначительным удельным весом в общем объеме (санаторно-оздоровительные, культуры, ветеринарные, гостиничного комплекса, физической культуры и спорта), а также бытовым и транспортным. Услуги бытового характера, транспортные, жилищно-коммунальные, медицинские, услуги связи и образования составляют основу сервиса. В общей сложности на их долю приходится 88% всех платных услуг, сообщают в Иркутскстате.

За 11 месяцев каждый житель потратил в среднем по 111,6 тыс. рублей на приобретение товаров, 4,8 тыс. – на общественное питание и по 32,5 тыс. рублей – на оплату услуг.