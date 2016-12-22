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63 человека погибли, 12 – задержаны по факту отравления «Боярышником»

По информации на 9:00 22 декабря, суррогатным спиртосодержащим средством «Боярышник» отравились 109 иркутян. Из них 63 человека скончались, в том числе 37 – в медицинских учреждениях областного центра, соообщает "Областная газета". Сейчас в шести больницах города находятся 37 человек, 5 выписаны по улучшению состояния здоровья, 4 покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи.

Напомним, массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье "производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции. по данному делу задержаны 12 человек.

Жертвы и задержанные

По данным регионального Минздрава, в среду 21 декабря общее число погибших от отравления увеличилось до 62, общее число пострадавших — 107.

Как сообщили в мэрии города, глава Иркутска Дмитрий Бердников распорядился оказать помощь в похоронах семьям погибших от отравления "Боярышником".

В рамках расследования уголовного дела о массовом отравлении суррогатным "Боярышником" в Иркутске задержаны 12 человек, это предприниматели и продавцы, сообщила в среду и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Ужесточение производства и оборота

В среду президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции, включая введение лицензирования, пишет РИА Новости.

Глава государства поручил до 31 марта подготовить предложения по изменению ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, отмечается в сообщении.

Кроме того, Путин поручил правительству усилить ответственность за совершение правонарушений в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции и ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарствами.

Президент также поручил кабмину ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории России.

Предлагали запретить

В среду выяснилось, что мэрия Иркутска предлагала ввести запрет на продажу "Боярышника" еще в июле 2016 года. Об этом рассказал РИА Новости начальник департамента развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Евгений Семенов.

"Речь шла о том, чтобы вынести вопрос об ужесточении мер по продаже "Боярышника" на заседание межведомственной комиссии при правительстве области и поручить его проработку региональному управлению Роспотребнадзора.

Оно было направлено на имя заместителя председателя правительства Иркутской области Антона Логашова, копия в Роспотребнадзор. Но вопрос этот в правительстве так и не был проработан. А Роспотребнадзор написал, что "Боярышник" относится к парфюмерно-косметическим средствам, не является пищевым продуктом, и поэтому нет оснований для ужесточения мер при его продаже", — пояснил Семенов.

Изъятие в регионах

За прошедшую ночь в Иркутске во время рейдов изъяли десять коробок "Боярышника" и 12 тонн контрафактного алкоголя, сообщил в среду в мэрии на заседании комиссии по ЧС руководитель МКУ "Безопасный город" Андрей Медведев.

Деятельность павильонов и киосков в Иркутске, в которых установлен факт незаконной продажи алкогольной продукции, будет прекращена, сообщила в среду администрация города.