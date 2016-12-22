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Андрей Капитонов освобожден от должности министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

Полномочия министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Андрея Капитонова прекращены с 21 декабря 2016 года в связи с истечением их срока.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко подписал соответствующий указ . Андрей Капитонов являлся министром жилищной политики, энергетики и транспорта региона с декабря 2015 года.

Распоряжением Губернатора Иркутской области Сергея Левченко с 22 декабря 2016 года полномочия министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области поручено осуществлять Сергею Малинкину, заместителю министра – начальнику управления энергетики и газификации министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.