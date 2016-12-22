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СКБ-банк повышает ставки по вкладам

Предновогоднее повышение ставок по вкладам состоялось в СКБ-банке. Банк поздравляет клиентов с Новым годом и Рождеством и устанавливает повышенные ставки по популярному вкладу «Исполнение желаний».

Процентная ставка по вкладу «Исполнение желаний» в СКБ-банке с 20 декабря 2016 года увеличена на 1%. Напомним, это вклад с повышенной доходностью на оптимальный срок – 270 дней. Минимальная сумма вклада очень доступна и составляет от 10 000 рублей.

Отметим, что при открытии вклада в мобильном приложении «СКБ-online» ставка ещё выше! Для клиентов, открывающих вклад в мобильном банке, процентная ставка повышена дополнительно ещё на 0,3%.