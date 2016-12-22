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Связь-Банк кредитует «Группу ЛСР» на 4 млрд рублей

Санкт-Петербургский филиал Связь-Банка (Группа Внешэкономбанка) заключил генеральное соглашение с крупнейшим российским строительным холдингом – ПАО «Группа ЛСР» на сумму 4 млрд рублей. В рамках соглашения Группе открыты возобновляемые и невозобновляемые кредитные линии. Срок лимита – 3 года.

Кредит будет направлен «Группой ЛСР» на пополнение оборотных средств.

«Заключенное соглашение стало важной для Банка сделкой по кредитованию девелоперов, поскольку Связь-Банк давно и успешно сотрудничает с входящими в «Группу ЛСР» компаниями-застройщиками, предлагая ипотеку на приобретение квартир в новостройках. Это одна из самых успешных и надежных российских компаний, которая постоянно развивается в том числе и при участии Связь-Банка», – прокомментировал Заместитель Председателя Правления Связь-Банка Сергей Волохов.

«Группа ЛСР» работает на российском строительном рынке с 1993. Бизнес компании сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Москве и Московской области, в Екатеринбурге и Уральском регионе. Основными направлениями деятельности Группы являются строительство, девелопмент недвижимости и производство строительных материалов.