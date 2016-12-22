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Примсоцбанк объявил режим работы офисов в праздничные и предпраздничные дни

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» поздравляет клиентов с наступающим Новым годом и Рождеством и уведомляет о режиме работы офисов в предпраздничные и праздничные дни.

30 декабря 2016г. – обслуживание клиентов производится в обычном режиме.

31 декабря 2016 г. – Обслуживание клиентов не осуществляется.

С 01 по 08 января 2017г. - обслуживание клиентов не осуществляется.

С 09 января 2017 г. - обслуживание клиентов Банка осуществляется в обычном режиме.

Банкоматы и терминалы работают круглосуточно и непрерывно.

Служба поддержки держателей пластиковых карт Примсоцбанка:

VISA, Master Card - 8 800-200-45-75

«Золотая Корона» - 8 800-200-55-75