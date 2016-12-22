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МОСОБЛБАНК объявил режим работы в праздничные дни

МОСОБЛБАНК поздравляет клиентов с наступающими Новым годом и Рождеством и просит ознакомиться с режимом работы офисов банка в праздничные дни.

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МОСОБЛБАНК поздравляет клиентов с наступающими Новым годом и Рождеством и просит ознакомиться с режимом работы офисов банка в праздничные дни. Офисы, работающие по 5-дневной рабочей неделе: ...