МОСОБЛБАНК объявил режим работы в праздничные дни

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МОСОБЛБАНК объявил режим работы в праздничные дни22 декабря 2016
МОСОБЛБАНК поздравляет клиентов с наступающими Новым годом и Рождеством и просит ознакомиться с режимом работы офисов банка в праздничные дни.
Офисы, работающие по 5-дневной рабочей неделе:
- 31 декабря 2016 г. – 8 января 2017 г. – выходные и нерабочие праздничные дни.
Офисы, работающие по 6-дневной рабочей неделе:
- 31 декабря 2016 г. - обслуживание клиентов будет осуществляться до 14-00;
- 1 – 8 января 2017 г. – нерабочие праздничные дни.
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