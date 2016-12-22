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Группа СМП Банка открыла сервисный центр на 350 рабочих мест в г. Уфе

Группа СМП Банка открыла в городе Уфе Региональный сервисный центр. В настоящее время в нем работает уже более 100 человек. Планируется, что к концу 2017 количество сотрудников достигнет 350 человек. В течение года в Региональный сервисный центр будет передан функционал по централизованному сопровождению банковских операций, в частности, в его структуру будет входить контактный центр, операционный и кредитный бэк-офисы, блок по ИТ-сопровождению систем ДБО, андеррайтинг и некоторые другие подразделения.

Уфа не случайно была выбрана для размещения Регионального сервисного центра, ответственного за поддержку важнейших бизнес-процессов. Башкирская столица обладает хорошими кадровыми ресурсами, способными обеспечить качественное сопровождения бэк-офисных функций, а также имеет удачное географическое расположение, обеспечивающее комфортную разницу в часовых поясах.

Региональный сервисный центр будет активно участвовать в подготовке профессиональных кадров и привлекать студентов для прохождения учебной практики, принимать участие в обучающих мероприятиях, чтобы в последующем молодые специалисты имели необходимые навыки для трудоустройства на вакантные позиции Регионального сервисного центра.

«Республика Башкортостан является важным регионом для банка. В 2015 году в состав СМП Банка вошел один из крупнейших коммерческих банков региона — ИнвестКапиталБанк. И у нас была возможность оценить высокий профессионализм его сотрудников, а также значительный потенциал республики как динамично развивающегося региона. Банк намерен не только сохранить, но и укрепить свои позиции в Башкортостане. И одним из шагов в этом направлении для нас стало создание Регионального сервисного центра. Мы уверены, что сможем привлечь хороших специалистов и предложить им достойные условия работы», - прокомментировал Александр Левковский, президент-председатель правления СМП Банка.

«Региональный сервисный центр — это очень важный проект, так как он будет единым для двух крупнейших банков группы — СМП Банка и МОСОБЛБАНКа. Его создание очень ответственно, как с точки зрения технической реализации, так и подбора кадров. Поэтому для нас было важно выбрать город, в котором сформирован соответствующий рынок труда и имеются специалисты требуемой квалификации. Особо стоит отметить, что Уфа расположена между западной и восточной частями России, что позволяет обеспечивать комфортный сменный режим работы для обслуживания всех филиалов Группы СМП Банка», — прокомментировала Ирина Морозова, председатель правления МОСОБЛБАНКа.