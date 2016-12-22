Банк "Кредит Экспресс" обновил условия вкладов в рублях и иностранной валюте

Вид вклада Срок привлечения Сумма вклада (от..) % годовая ставка привлечения Сроки выплаты процентов по вкладу Примечание* До востребования 0.50% Ежегодно % перечисляются на вклад до востребования ДОСТУПНЫЙ 91 От 10 000 до 300 000 9.50% Ежемесячно % перечисляются на вклад до востребования, возможно пополнение вклада от 5 000 рублей От 300 000 и выше 9.55% ОПТИМАЛЬНЫЙ 181 От 10 000 до 300 000 9.50% Ежемесячно % перечисляются на вклад до востребования, возможно пополнение вклада от 5 000 рублей От 300 000 до 1 000 000 9.60% От 1 000 000 и выше 9.70% ВАШ НОВОГОДНИЙ 181 От 10 000 9.75% Ежемесячно Проценты выплачиваются путем присоединения (капитализации) к сумме вклада, либо выплачиваются на счет «до востребования». При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются из расчета: в срок до 90 календарных дней (включительно) – по ставке «до востребования»; с 91 дня и до окончания срока договора - 5% годовых. Возможно пополнение вклада без ограничения суммы и сроков. Период принятия денежных средств во вклад с 01.11.2016г. по 31.01.2017г. УДАЧНЫЙ 370 От 10 000 10.00% Ежемесячно Проценты перечисляются на вклад до востребования, возможно пополнение вклада от 5 000 рублей, последний дополнительный взнос может быть внесен не позднее, чем за 90 (Девяносто дней) до окончания срока вклада РАСХОДНЫЙ 370 От 50 000 9.00% Ежемесячно Проценты выплачиваются путем присоединения (капиталлизации) ко вкладу. Возможно пополнение вклада на любую сумму, последний дополнительный взнос может быть внесен не позднее, чем за 90 (Девяносто дней) до окончания срока вклада. Возможно частичное снятие. Сумма неснижаемого остатка 50 000 руб. VIP 547 От 650 000 9.50% По окончанию срока Проценты перечисляются на вклад до востребования. Не пополняемый