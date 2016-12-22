Банк "Кредит Экспресс" обновил условия вкладов в рублях и иностранной валюте

Банк "Кредит Экспресс" с 22 декабря ввел новые условия вкладов в рублях и иностранной валюте.
Процентные ставки по депозитным вкладам ФИЗИЧЕСКИХ лиц в рублях Российской Федерации с 22.12.2016
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|Вид вклада
|Срок привлечения
|Сумма вклада (от..)
|% годовая ставка привлечения
|Сроки выплаты процентов по вкладу
|Примечание*
|До востребования
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|0.50%
|Ежегодно
|% перечисляются на вклад до востребования
|ДОСТУПНЫЙ
|91
|От 10 000 до 300 000
|9.50%
|Ежемесячно
|% перечисляются на вклад до востребования, возможно пополнение вклада от 5 000 рублей
|От 300 000 и выше
|9.55%
|ОПТИМАЛЬНЫЙ
|181
|От 10 000 до 300 000
|9.50%
|Ежемесячно
|% перечисляются на вклад до востребования, возможно пополнение вклада от 5 000 рублей
|От 300 000 до 1 000 000
|9.60%
|От 1 000 000 и выше
|9.70%
|ВАШ НОВОГОДНИЙ
|181
|От 10 000
|9.75%
|Ежемесячно
|Проценты выплачиваются путем присоединения (капитализации) к сумме вклада, либо выплачиваются на счет «до востребования». При досрочном расторжении договора проценты выплачиваются из расчета: в срок до 90 календарных дней (включительно) – по ставке «до востребования»; с 91 дня и до окончания срока договора - 5% годовых. Возможно пополнение вклада без ограничения суммы и сроков. Период принятия денежных средств во вклад с 01.11.2016г. по 31.01.2017г.
|УДАЧНЫЙ
|370
|От 10 000
|10.00%
|Ежемесячно
|Проценты перечисляются на вклад до востребования, возможно пополнение вклада от 5 000 рублей, последний дополнительный взнос может быть внесен не позднее, чем за 90 (Девяносто дней) до окончания срока вклада
|РАСХОДНЫЙ
|370
|От 50 000
|9.00%
|Ежемесячно
|Проценты выплачиваются путем присоединения (капиталлизации) ко вкладу. Возможно пополнение вклада на любую сумму, последний дополнительный взнос может быть внесен не позднее, чем за 90 (Девяносто дней) до окончания срока вклада. Возможно частичное снятие. Сумма неснижаемого остатка 50 000 руб.
|VIP
|547
|От 650 000
|9.50%
|По окончанию срока
|Проценты перечисляются на вклад до востребования. Не пополняемый
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*Предусмотрена автоматическая пролонгация по всем видам Вкладов до отмены Банком данного вида Вклада на условиях и под процентную ставку, действующие в Банке по данному виду Вклада на день пролонгации, за исключением сезонного Вклада "Ваш Новогодний".