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За год пользователи приложения «Мой проездной» банка ВТБ приобрели более 350 тысяч билетов

По итогам использования приложения «Мой проездной», разработанного банком ВТБ для покупки и записи билетов на различные виды транспорта на карту «Тройка» с помощью беспроводной технологии NFC, в 2016 году отмечается рост по всем показателям. Например, количество активных пользователей приложения возросло с прошлого года более чем в 4 раза и превысило 70 тысяч. Более 350 тысяч различных абонементов и разовых поездок было куплено и записано с помощью приложения на карты «Тройка», что в 11 раз превышает аналогичный показатель прошлого года.

За год функционал приложения расширился – оно стало доступно для телефонов с операционной системой Windows, а также появилась возможность покупки и записи билетов на пригородные электропоезда. Так, за последние 12 месяцев пользователи приобрели более 185 тысяч абонементов и разовых билетов на этот вид транспорта. На данный момент на долю пригородных электропоездов приходится более 40% от объема всех купленных и записанных через приложение билетов.

Член правления банка ВТБ Виктория Ванурина прокомментировала: «Сегодня мы практически все делаем, используя телефон, – общаемся, проверяем почту, читаем новости, покупаем различные товары и т.д. Наше приложение идет в ногу со временем и позволяет значительно упростить покупку билетов на общественный транспорт и сделать жизнь в мегаполисе комфортнее».

Запущенное в апреле 2015 года приложение позволяет пользователям с помощью мобильного телефона, поддерживающего технологию NFC (Near field communication – технология беспроводной связи малого радиуса действия для обмена данными между устройствами), покупать разовые билеты и абонементы на метро, наземный транспорт или пригородные электрички и записывать их на транспортную карту «Тройка», минуя кассы и терминалы. Кроме того, пользователи приложения могут также посмотреть расписание электричек, уточнить информацию о купленных поездках и просмотреть историю совершенных операций.