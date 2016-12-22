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Группа ВТБ развивает сотрудничество с компанией «Русская платина»

ВТБ и компания «Русская Платина» подписали меморандум о стратегическом партнерстве в освоении Черногорского месторождения и южной части месторождения Норильск-1.

Группа ВТБ получит возможность приобретения доли в проектной компании и выступит финансовым консультантом «Русской Платины» по привлечению международных инвесторов. Соглашение также предполагает взаимодействие по привлечению проектного финансирования на развитие месторождений непосредственно от группы ВТБ и от других финансовых организаций.

Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ, отметил, что участие ВТБ в данном проекте является привлекательной финансовой инвестицией для Группы ВТБ в долгосрочной перспективе. Благодаря высокой экономической эффективности, обусловленной низкой себестоимостью добычи и стабильному рыночному спросу на металлы платиновой группы, это один из наиболее рентабельных проектов в отрасли. Группа ВТБ планирует обеспечить финансирование проекта на оптимальных условиях, мы уже наблюдаем интерес со стороны крупных российских и международных инвесторов и уверены, что наше партнерство обладает значительным потенциалом развития.

Муса Бажаев, председатель совета директоров «Русской Платины», отметил: «Освоение наших месторождений предполагает создание в Норильском промышленном районе нового крупного горно-металлургического комплекса, передового не только по своему техническому уровню и экологическим стандартам, но и одного из международных лидеров по отраслевым показателям эффективности. Реализация проекта будет означать существенное усиление позиций России на мировом рынке платиноидов, обеспечит многомиллиардные поступления в бюджеты всех уровней, создаст в Красноярском крае тысячи новых рабочих мест. Мы уверены, что стратегическое партнерство с Группой ВТБ значительно усилит наши финансовые возможности и поддержит успешную реализацию проекта в кратчайшие сроки».

ДЛЯ СПРАВКИ:

Проект «Русской Платины» в Норильском промышленном районе Красноярского края предполагает освоение запасов Черногорского месторождения и южной части месторождения Норильск-1. Разведанные запасы металлов 4Е (платина, палладий, родий, золото) Черногорского составляют 20,5 млн унций, ресурсы оценены в 22,6 млн унций. Потенциал южной части Норильска-1 оценивается в 92,0 млн унций запасов и 127,9 млн унций ресурсов 4Е. В совокупности проект в Норильском промышленном районе (НПР) является третьим в мире по объему вовлекаемых в разработку запасов металлов платиновой группы.