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Альфа-Банк и S7 Airlines впервые в России провели сделку с использованием блокчейн

Альфа-Банк совместно с S7 Airlines первым в России провёл сделку-аккредитив через блокчейн с использованием смарт-контрактов.

Альфа-Банк в течение полугода работает над рядом проектов с использованием технологии блокчейн. Банк входит в состав рабочей группы, созданной при ЦБ. В октябре 2016 года Альфа-Банк совместно с ЦБ объявил о запуске платформы «Мастерчейн». На Финополисе-2016 банк представил приложение «Поток» с блокчейн-идентификацией клиентов (KYC).

Компания S7 стала первым партнёром по внедрению технологий блокчейн в крупном корпоративном бизнесе. По договору ПАО «Авиакомпания Сибирь» с одним из контрагентов были проведены расчёты с использованием покрытого аккредитива.

По вопросу применения технологии блокчейн Альфа-Банк консультировал Игорь Баринов, эксперт по блокчейн, основатель компании Block Notary. Специалисты компании Deloitte & Touche CIS осуществляли юридическое сопровождение проекта на стороне S7.

Альфа-Банк предоставил участникам сделки дополнительные возможности в своей системе электронного взаимодействия «Альфа-Бизнес Онлайн»: заказчик работ мог подать заявление на открытие аккредитива, а исполнитель — предоставить банку документы об исполнении работ и оказании услуг. Денежные средства списывались со счёта заказчика на специальный счёт покрытия в момент подачи заявки на аккредитив, а в момент предоставления документов — поступили на счёт исполнителя.

Основные этапы сделки — открытие и исполнение аккредитива — оформлены также в виде транзакции на основании смарт-контрактов в системе Ethereum и фиксировались в распределенном реестре (блокчейн). Запись в блокчейне содержит хэш (результат криптографического преобразования) следующих данных: ИНН заказчика и исполнителя, вид работ, сумма аккредитива, дата открытия и закрытия сделки. Обладая этой информацией, любой участник бизнес-процесса может самостоятельно проверить статус аккредитива.

Особенностью сделки является использование сразу двух смарт-контрактов: один использовался только для открытия аккредитива, а второй — для закрытия. Наличие двух взаимодействующих друг с другом смарт-контрактов призвано снизить вероятность возникновения ошибок в коде, защитив тем самым интересы участников сделки и увеличив её прозрачность.

«Технология блокчейн позволяет решить два очень важных вопроса: вопрос доверия и вопрос скорости. Оба эти аспекта крайне важны для сферы торгового финансирования, поэтому мы верим в то, что блокчейн существенно изменит наши продукты в будущем», — подчеркнула Управляющий директор по торговому финансированию Альфа-банка Дина Меркулова.

«Используя блокчейн, банк строит платформу, позволяющую проводить максимально прозрачные сделки между клиентами. Технология обеспечивает защиту от неисполнения условий участниками процесса. Блокчейн является идеальным решением для бизнеса, который совершает сделки с большим количеством участников, а также если в сделке новые участники, которые пока не доверяют друг другу. В будущем, чем больше участников рынка (банки, крупные контрагенты, физические лица) будут совершать операции через платформу гарантированных сделок на блокчейн, тем прозрачнее, быстрее и дешевле станет финансовое взаимодействие», — отметила директор Центра инноваций Электронного Бизнеса Альфа-Банка Надежда Авданина.

«S7 Airlines — самая технологичная авиакомпания на российском рынке авиационных перевозок. Мы традиционно используем самые современные решения и технологии не только в области развития услуг для пассажиров, но и в сфере развития бизнеса. Совершение этой сделки позволило нам протестировать работоспособность смарт-контрактов и понять, насколько эта технология позволяет оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность документооборота. Мы планируем продолжить сотрудничество с Альфа-банком для дальнейшего изучения возможностей смарт-контрактов», — отметил заместитель генерального директора S7 Group Дмитрий Куделькин.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь», www.s7.ru) является участником глобального авиационного альянса oneworld®.

Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачёво). S7 Airlines также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В 2007 году авиакомпания получила официальное уведомление IATA о включении в регистр операторов IOSA (IATA Operational Safety Audit) и стала вторым авиаперевозчиком в России, успешно прошедшим полную процедуру международного аудита на соответствие стандартам эксплуатационной безопасности.

S7 Airlines является одной из наиболее стабильных авиакомпаний России, используя последние достижения мировой отрасли в обслуживании пассажиров и активно развивая сервис.

В настоящее время S7 Airlines обладает самым современным и одним из самых «молодых» парков воздушных судов на российском рынке авиаперевозок. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных судах ведущих мировых производителей Airbus и Boeing.

S7 Airlines — многократный победитель национальной авиационной премии «Крылья России» в различных номинациях.

За реализованные проекты S7 Airlines неоднократно награждалась премией фестиваля рекламы «Каннские Львы», а также национальной премией за открытия в области путешествий «Моя планета».

По итогам 2015 года S7 Airlines получила награду National Geographic Traveller Awards как «Лучшая российская авиакомпания».

Авиакомпания входит в Группу компаний S7. В 2015 году авиакомпании группы перевезли более 10,6 млн пассажиров.