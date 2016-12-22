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Из-за неоплаченного штрафа мужчина дважды не смог улететь из Иркутской области на Новый год к семье

Гражданина дважды останавливали на границе при попытках вылететь в Армению из-за неоплаченного административного штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Будучи привлеченным к административной ответственности по ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения) и зная, что ограничен судебным приставом Усть-Илимского района в праве выезда за границу, должник не только продолжил уклоняться от оплаты задолженности, но и пытался улететь в Армению. Однако мужчину остановили на границе в аэропорту в г. Москве.

Вылететь на родину ему не удалось и со второй попытки, поскольку гражданин С. снова купил билеты, но не учел тот факт, что процедура снятия ограничения занимает до 10 суток, даже несмотря на полное погашение задолженности в день вылета.

Лишь с третьего раза гражданин С. вылетел в Армению, чтобы встретить Новый год с родственниками, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.