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В Иркутске обратившийся к приставам взыскатель сам оказался должником

В Правобережный отдел судебных приставов г. Иркутска обратился гражданин с просьбой перечислить взысканные в рамках исполнительного производства в его пользу 26 тыс. рублей на расчетный счет, открытый в банке на имя его супруги.

Судебные приставы, во время проверки самого предпринимателя на наличие долговых обязательств обнаружили. что на его счету имеется крупная задолженность перед физическим лицом в размере 310 тыс. рублей в результате автомобильной аварии.

Однако, от возмещения пострадавшему расходов, понесенных им в результате ДТП, виновник аварии, уклонялся. В связи с этим, судебный пристав наложил арест на поступившие для заявителя деньги и перечислил их в пользу пострадавшего в счет частичного погашения долга, сообщает пресс-служба УФССП России по Иркутской области.

В дальнейшем все поступающие на счет гражданина, как взыскателя, денежные средства будут удерживаться в пользу потерпевшего гражданина.