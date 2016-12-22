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Пятнадцатая ледовая переправа введена в эксплуатацию в регионе

21 декабря в Киренском районе Иркутской области открыли ледовую переправу на реке Киренге - «Киренск - Гарь», которая стала 15 действующей переправой в регионе.

Движение по ней осуществляется строго по дороге, обозначенной вешками. Водителям запрещено самовольно менять маршрут движения, а также делать остановки. Допустимая нагрузка на лёд – 5 тонн. Транспортные средства должны выезжать на переправу со скоростью не более 10 км/ч без толчков и торможений. Автомобили при этом должны двигаться на второй или на третьей передаче.

Двери транспортных средств должны быть обязательно открыты, ремни безопасности - отстегнуты. Не допускается проезд по переправе рейсовых автобусов с пассажирами и автомобилей, перевозящих людей. Пассажиры должны быть высажены перед въездом на переправу. На сайте ГУ МЧС по Иркутской области сообщается, что не рекомендуется движение транспорта в туман или пургу. На ледовой переправе также недопустимо заправлять автомобили топливом и смазочными материалами, сливать горячую воду из системы охлаждения на лед.