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Павильоны и киоски, незаконно торгующие спиртным в Иркутске, закроют

Деятельность павильонов и киосков, в которых незаконно продают алкогольную продукцию, должна быть прекращена. Такое поручение мэр Иркутска Дмитрий Бердников дал комитету экономики администрации города на оперативном штабе по ЧС, связанной с массовым отравлением спиртосодержащей жидкостью.

По данным городской единой диспетчерской службы за сутки поступило более 100 звонков от иркутян с информацией о торговле алкоголем в нестационарных торговых объектах. Звонки также поступают на горячие линии округов и в различные подразделения администрации города. Вся информация направляется в полицию и в комитет по экономике администрации города Иркутска.

Как сообщил начальник МКУ «Безопасный город» Андрей Медведев, за прошедшие сутки по итогам совместной работы с полицией в дневное время изъято 35 коробок спиртосодержащей продукции, в ночное время 12 тонн фальсифицированного алкоголя, 5 коробок с пробками от водки, 10 коробок «Боярышника».

Дмитрий Бердников поручил комитету по социальной политике и культуре пристальное внимание обратить на несовершеннолетних, оставшихся без родителей в результате случившегося. Глава города отметил, что есть предприниматели, готовые оказать помощь таким детям. Также соответствующим службам поручено оказать необходимую помощь по захоронению погибших от отравления, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.