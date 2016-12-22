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Семь школ Иркутского района не были обеспечены медицинским обслуживанием

Прокуратура Иркутского района провела проверку, в ходе которой обнаружила нарушения при подготовке школ к учебному году.

Так, в семи образовательных учреждениях своевременно не были заключены договоры на медицинское обслуживание, что препятствовало обеспечению учащихся первичной медико-санитарной помощью.

После вмешательства прокуратуры района нарушения законодательства устранены, сообщает пресс-служба Прокуратуры иркутской области.

По результатам рассмотрения представления прокурора семь руководителей школ привлечены к дисциплинарной ответственности.