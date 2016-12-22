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Возбуждено уголовное дело в отношении главы п. Эдучанка иркутской области за срыв отопительного сезона

Усть-Илимская межрайонная прокуратура Иркутской области проверила исполнение ФЗ об обеспечении тепловой энергией жителей п. Эдучанка.

Проверка показала, что глава Эдучанского муниципального образования в период подготовки к отопительному сезону не осуществлял контроль за готовностью теплоснабжающей организации к зиме, не контролировал исполнение местного бюджета, что привело к созданию многочисленных аварийных ситуаций в коммунальной сфере.

В результате было нарушено бесперебойное горячее водоснабжение и отопление социально-значимых объектов и жилых домов. Из-за несоблюдения температурного режима в школе п. Эдучанка с 7 по 12 декабря 2016 года были прекращены занятия.

В июне 2016 года по исковому заявлению прокурора Усть-Илимский городской суд признал незаконным бездействие администрации муниципального образования по техническому обслуживанию и эксплуатированию поселковой котельной.

В августе-октябре 2016 года, в целях устранения нарушения прав граждан, прокурор внес главе муниципального образования представления по фактам ненадлежащей подготовки объектов жилищно-коммунального назначения и срыву отопительного сезона.

Материалы проверки по факту ненадлежащего исполнения главой Эдучанского муниципального образования своих должностных обязанностей были направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Ход расследования уголовного дела находится на контроле Усть-Илимской межрайонной прокуратуры.