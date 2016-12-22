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ВСЖД открыла новый вокзал

Сегодня, 22 декабря, на ст. Заиграево Восточно-Сибирской железной дороги открыт новый вокзал.

Современное здание общей площадью 912,4 кв м более чем в три раза превышает размеры прежнего вокзала 1914 года постройки и полностью удовлетворяет потребности в пассажиропотоке станции.

В новом здании вокзала размещены все необходимые помещения пассажирского комплекса, от билетной кассы до буфета. На вокзале расположены комнаты сотрудников полиции, медицинский пункт. В распоряжении пассажиров с детьми имеется специально оборудованная комната, а также отдельный санузел с душевой и помещением для стирки и сушки белья.

На вокзале имеется вся необходимая инфраструктура и техническое оснащение для удобства маломобильных пассажиров.

Цокольный этаж здания выделен для железнодорожников, обеспечивающих безопасность движения поездов и технологический процесс работы станции Заиграево.

При строительстве вокзала применялись энергосберегающие технологии: светодиодное освещение, воздушная климатическая система. Здание вокзала оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара.

Общая площадь благоустроенной территории составила более 8,7 тыс. кв м. Затраты ОАО «РЖД» на строительство вокзала Заиграево составили более 264,6 млн. рублей.