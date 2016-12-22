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Спрос на потребительские кредиты увеличился в 1,5 раза

Сбербанк в Приангарье с начала года выдал более 100 тысяч потребительских кредитов на сумму 18,5 млрд. рублей, что почти в полтора раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Существенное увеличение спроса на банковский продукт отмечается и в конце года. В частности, только за ноябрь жители области получили более 9 тысяч потребительских кредитов на сумму почти 2 млрд. рублей.

– Повышение заинтересованности людей в приобретении кредитных средств мы объясняем активным сезоном покупок и снижением процентных ставок в банке, - комментирует начальник управления продаж и обслуживания в сети ВСП Иркутского отделения Сбербанка Юлия Новоселова. – Приближаются новогодние праздники, и, конечно, население активнее совершает крупные покупки. При этом в Сбербанке продолжается акция по потребительским кредитам, в рамках которой банк предлагает специальные ставки.

Напомним, новогодняя акция по потребительскому кредитованию действует в период с 14 ноября 2016 года по 31 января 2017 года. Подробности можно узнать в офисах банка

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия). Байкальский банк – это 4 головных отделения, 642 офиса по обслуживанию клиентов. Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.