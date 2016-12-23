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Фальстарт в рознице: почему не растет потребление

В ноябре оборот розничной торговли снизился на 4,1% г/г, что соответствует ожиданиям аналитиков Альфа-Банка (-4,0% г/г) и гораздо хуже консенсус-прогноза (-3,4% г/г). Это подтверждает мнение о том, что внезапное улучшение оборота розничной торговли в сентябре было скорее разовым явлением, связанным с парламентскими выборами, чем началом восстановления потребления. Очень медленное восстановление розничного кредитования указывает на то, что перспективы роста потребления на 2017г. неустойчивы. Cлабые результаты 2016 г. усилят риск дополнительных расходов бюджета в будущем году, особенно если цена на нефть сохранится выше $50/барр? считают аналитики Альфа-Банка.

Оборот розничной торговли ниже консенсус-прогноза второй месяц подряд

Как и в октябре, когда консенсус прогнозировал спад оборота розничной торговли на 3,0% г/г, а фактический результат оказался - 4,2% г/г, в ноябре фактическая цифра спада составила -4,1% г/г против -3,4% г/г, которые прогнозировал консенсус. Наши ожидания (-4,0% г/г) практически совпали с фактической цифрой, и мы однозначно воспринимаем ее как подтверждение нашего мнения о том, что (1) заметное улучшение тренда розничной торговли в сентябре было разовым на фоне парламентских выборов, (2) рост численности населения, проживающего за чертой бедности, тормозит восстановление потребления и (3) исчерпали себя прежние факторы роста потребления в России (рост бюджетных расходов и розничного кредитования).

Восстановление розничного кредитования гораздо слабее, чем ожидалось

Неустойчивое восстановление розничного кредитования – главный негативный сюрприз с точки зрения динамики потребления. Хотя в целом рынок розничного кредитования растет в среднем на 0,4% м/м с июля 2016г., когда началось его восстановление, за этой цифрой стоит продолжающийся рост ипотечного рынка (что, возможно,способствует улучшению ситуации в строительном секторе), сопровождающийся хаотичной динамикой неипотечного кредитования. Рынок неипотечного кредитования достиг дна на уровне 6,4 трлн руб. в июне 2016г. (из 10,6 трлн руб. совокупного рынка розничного кредитования), но с августа он снижается снова и сейчас в номинальном выражении находится на том же уровне, что и в середине лета. Мы считаем, что это подтверждает наше мнение о том,что потенциал роста неипотечного кредитования ограничен и, следовательно, рост потребления может опираться только набюджетную политику(если будут повышены зарплаты госсектору).

Слабый экономический рост оказывает давление на прогноз бюджетной политики на 2017г.

Наш главный вывод из свежей статистики заключается в том, что слабая динамика оборота розничной торговли представляет серьезный вызов для бюджетной политики 2017 г. Проведение жесткой бюджетной политики в условиях роста экономики задействовать финансовое плечо для финансирования роста, а сама экономика два года пребывает в рецессии, представляется сложным. Мы считаем, что у ЦБ есть достаточно оснований избежать политического давления и не понижать ставку, по крайней мере, глобальная конъюнктура явно содействует этому. В этом случае все тяготы, связанные с проблемой роста экономики в будущем году, ложатся на бюджетную политику.

Вступая в 2017г., мы более чем прежде убеждены, что сценарий 2017г. –это жесткая монетарная и вероятное смягчение бюджетной политики.

Наталия Орлова, Ph.D., главный экономист Альфа-Банка