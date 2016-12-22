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В детской больнице Иркутской области выявлены многочисленные нарушения

Прокуроры Нукутского района совместно с экспертами из Роспотребнадзора проверили соблюдение требований ФЗ об обеспечении охраны жизни и здоровья несовершеннолетних в ОГБУЗ «Нукутская районная больница».

В ходе проверки обнаружилось, детская консультация больницы недостаточно укомплектована медицинским персоналом из-за чего медицинская помощь детям оказывается ненадлежащим образом. Это приводит к образованию больших очередей на прием к врачам, поступлению обоснованных жалоб граждан.

Кроме того, выявлено отсутствие в детском педиатрическом отделении необходимого оборудования, что также влияет на качество оказания медицинского обслуживания.

Кроме того, установлено, что в зданиях детской консультации и инфекционного отделения капитальный ремонт зданий не проводился в течение всего срока эксплуатации. Учреждение здравоохранения не проводило обследование зданий на предмет соответствия техническим требованиям.

По результатам проверки прокуратурой направлено в суд иск с заявлением понудить медучреждения устранить нарушения, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.