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В Иркутске задержан адвокат, участвовавший в угоне двух автомобилей Toyota Land Cruiser 200

Принято к производству уголовное дело, возбужденное по по факту похищений дорогостоящих автомобилей на территории Иркутской области. В ходе расследования установлена причастность одного из действующих адвокатов г. Иркутска к совершению ряда преступлений.

По версии следствия, с 2015 по 2016 года группа лиц угоняла элитные автомобили в г. Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-Сибирское, Саянск.

Всего, по версии следствия, было похищено более 20 автомобилей, ущерб составляет десятки миллионов рублей.

Правоохранители установили, что адвокат причастен к похищению двух автомобилей Toyota Land Cruiser 200. Сейчас они проверяют причастность задержанного к другим эпизодам угона иномарок. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. На сайте СУ Следственного комитета РФ по Иркутской области сообщается, что остальные подозреваемые также задержаны, большинство из них находятся в СИЗО.

Расследование уголовного дела продолжается.