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ИНК отмечена за экологический проект в рамках конкурса «Социальная звезда»

Четвёртая торжественная церемония общественного признания «Социальная звезда» состоялась в Иркутске 16 декабря. На мероприятие были приглашены около 300 иркутян. Это победители конкурсов «Миллион на добрые дела», представители лучших ТОСов, национально-культурных, добровольческих центров, военно-патриотических и некоммерческих организаций. Участников церемонии приветствовали мэр Иркутска Дмитрий Бердников, председатель городской думы Ирина Ежова, заместитель мэра-председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман.

Иркутская нефтяная компания была отмечена благодарственным письмом мэра г. Иркутск за поддержку социально-значимого проекта – благоустройство сквера «Купеческий». ИНК не только купила саженцы, но и приняла самое активное участие в их посадке на пересечении улиц Декабрьских Событий и Фридриха Энгельса. На территории сквера демонтировали торговые павильоны, проложили пешеходные дорожки с использованием брусчатки, электросети и установили фонари. Здесь были высажены дубы, маньчжурский орех, бархат, береза, туя, липа, рябина, а также кустарники – от калины и барбариса до сакуры. Всего более ста саженцев, причем часть из них выращивали от 15 до 20 лет. Деревья полностью адаптированы к сибирскому климату.