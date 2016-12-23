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Топ-3 излюбленных аферистами способа присвоить чужую недвижимость

Для того чтобы законно присвоить чужую недвижимость, мошенникам, порой, нужно выполнить всего два условия. Во-первых, вовремя узнать, что у жертвы есть или скоро появится подходящее имущество. Во-вторых, заполучить оригинал подписи владельца. Остальное дело техники: сфабриковать долговую расписку на круглую сумму, подать иск о взыскании лжезайма, и отобрать жилье в качестве компенсации. О самых популярных схемах обмана при помощи таких подделок — в экспертной статье адвоката Олега Сухова (Юридический центра адвоката Олега Сухова).

Способ №1. Долг в наследство

Пожалуй, чаще всего на удочку с фиктивными кредитами и займами попадаются новоиспеченные наследники. Ведь согласно Гражданскому кодексу, вместе с имуществом покойного им достаются и его долги. Причем неважно, знали близкие об обязательствах, когда вступали в права, или нет — отвечать по ним все равно придется. Этим нюансом как раз и пользуются мошенники. Вот распространенный пример. Отец обеспеченного семейства умирает, оставив собственность жене и детям. Как только те оформляют наследство, появляется неизвестный и говорит, что умерший задолжал ему немалую сумму. Обычно речь идет о миллионах рублей. Родственники слышат о займе впервые и пытаются спорить, но на руках у незнакомца — расписка с подписью наследодателя. Угрожая разбирательством, он требует вернуть деньги или в счет долга переписать на него недвижимость. Кто-то, растерявшись, соглашается на условия, кто-то отказывается и спустя время получает повестку в суд. Дальше все зависит от юридической подготовки сторон — судебная практика по таким делам очень неоднозначна.

Так, лжекредитору, чтобы выиграть процесс, хватит искового заявления и упомянутой долговой расписки. По закону она не обязательно должна быть рукописной или заверенной нотариусом. Как правило, текст набирают на компьютере, и уже потом ставят поддельную подпись. В качестве образца злоумышленникам сгодится любая бумажка с «автографом» умершего: от квитанции ЖКХ до анкеты на скидочную карту магазина.

А вот наследникам для победы придется доказывать, что документ фиктивный. Главный аргумент здесь — результаты почерковедческой и технической экспертиз. Эти исследования позволяют определить подлинность и давность изготовления расписки – объясняет адвокат Сухов. С их помощью в ноябре 2015-го жительница Москвы сумел отстоять дом, полученный после смерти отца. Истец сфабриковал договор займа от лица покойного на 4 млн рублей и потребовал обратить взыскание на недвижимость. Однако судебные эксперты изучили образцы подписей наследодателя и пришли к выводу, что он не имел отношения к сделке. Более того, договор был составлен позже его кончины. Обманщик остался ни с чем.

Но выявить фальшивку удается не всегда. Аферисты прибегают к различным хитростям: нанимают профессиональных почерковедов, искусственно старят или ламинируют подлинник, из-за чего установить его точный возраст иногда становится невозможно. Поэтому наследникам надо заранее позаботиться о других доказательствах. К примеру, что умерший физически не мог участвовать в составлении документа. Так, два года назад наследнице удалось подтвердить: в день Х ее покойный отец находился в Краснодаре, а не в Самаре, как утверждали аферисты. И значит, расписку на 1,6 млн руб. за него подписал кто-то другой. Авиабилетов, справки из отеля и показаний свидетелей оказалось достаточно, чтобы суд отказал в удовлетворении иска.

Способ №2. Займ с чистого листа

Нередко жертвы квартирных мошенников сами помогают себя обмануть. Например, многие владельцы и топ-менеджеры компаний в случае отъезда и просто для экономии времени оставляют заместителю или бухгалтеру подписанные чистые листы. Если руководства нет на месте, а фирме нужно провести платежное поручение, их просто пропускают через принтер и ставят печать. Удобно, быстро, но очень рискованно. Из-за такой доверчивости можно потерять не только недвижимость, а весь бизнес.

Показательный случай произошел в Карелии в 2013-м, - приводит пример адвокат Олег Сухов. Уезжая в командировку, гендиректор передал заму несколько пустых бумаг со своей подписью. По возвращении понял, что зря: используя «болванку» подчиненная уволилась, прихватив оставшиеся заготовки. Почти сразу руководителя вызвали в суд. Оказалось, он должен какому-то бизнесмену 46 млн рублей. В качестве доказательства истец предъявил расписку, напечатанную на одном из злополучных листов. Проверить в рамках экспертизы, что появилось на документе раньше — подпись или текст — не удалось. Займодавец заламинировал его, якобы для сохранности. В результате ответчика признали должником, а его имущество отобрали для выплаты долга. Апелляция ничего не дала.

Способ №3. Кредит на нужды семьи

Порой на фальсификацию документов решаются самые близкие люди. Скажем, муж или жена за счет такой уловки часто пытаются увеличить свою долю при разделе имущества. Схема очень проста: на суде вдруг выясняется, что в период брака один из супругов взял взаймы у кого-то из родственников или знакомых. Деньги будто бы пошли на нужды семьи, а раз так — долг считается общим и делится на двоих. На заседание приходит кредитор с распиской (опять же, на миллионы рублей) и второй стороне предлагают выплатить половину суммы либо отказаться от своей части недвижимости.

Уличить сообщников в подделке непросто, - говорит адвокат Олег Сухов. Текст и подписи на документе в 100% случаев подлинные, а сам заемщик охотно подтверждает факт сделки. Единственное, за что могут зацепиться судебные эксперты — возраст документа. В 2014 году с похожей ситуацией столкнулась жительница Ростовской области. После развода с мужем, она подала на раздел имущества: на кону стоял коттедж и участок земли. В это же время ее бывший свекр через суд потребовал вернуть ему долг в размере 7 млн рублей. Истец использовал расписку с «автографом» сына, и заявил, что именно он дал семье деньги на приобретение дома. Ответчица ходатайствовала о проведении техэкспертизы и та показала, что бумага была составлена накануне заседания. Судья вынес решение в пользу бывших супругов.

Также важно учитывать: для признания кредита общим, лжезаемщик должен доказать, что тот потрачен в интересах семьи. Иначе отвечать по обязательствам придется ему одному. Вот свежий пример из Подмосковья. Бывшая жена в ходе разбирательства представила расписки на сумму 2,5 млн рублей, утверждая, что эти деньги она взяла у друзей на строительство дома. Супруг ни о чем, конечно, не знал. В итоге, рассмотрев документы на недвижимость, суд определил, что к моменту оформления займа, дом уже стоял, и отказал в разделе долгов.

Если говорить о морали, то в таких историях она одна: ни в коем случае не заниматься «самолечением». Как видно из приведенных примеров, мошенники могут сфабриковать любые доказательства, найти «своих» свидетелей и даже давить на жертву. Но это не значит, что им нельзя дать отпор. При качественной подготовке к процессу отстоять свое имущество в суде гораздо проще, чем кажется.