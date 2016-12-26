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"Востсибуголь": "Дно пройдено, будем наращивать экспорт"

ООО «Компания «Востсибуголь» подвела предварительные итоги 2016 года. По словам генерального директора Евгения Мастернака, угольный бизнес прошел «дно» кризиса. В следующем году компания планирует работать над внутренней эффективностью и наращивать долю экспорта.

Фото А. Федорова

«Дно пройдено»

«Для компании уходящий год был наиболее успешным, начиная с 2012 года – рекордного по объемам выручки, производственным показателям, – такими словами открыл итоговую пресс-конференцию генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь» Евгений Мастернак. – Не берусь судить о долгосрочности тренда роста цен, который мы наблюдаем, но дно кризиса мы точно прошли.

По объемам еще не достигли 2012 года, но мы гораздо более готовы к текущим реалиям, чем раньше. Сжались по численности, количеству техники, привыкли гораздо более экономно жить».

Фото А. Федорова

Евгений Мастернак напомнил журналистам, что последние годы угольный бизнес – и российский, и мировой – переживал непростые времена: запуск Богучанской ГЭС и изменение энергетического баланса в Восточной Сибири, снижение экспортных цен, аномально теплые зимы в Иркутске...

Компании пришлось немало поработать над внутренней эффективностью, снижением себестоимости добычи, поиском новых рынков сбыта.

«На внутреннем рынке ниш нет: он сжимается последние пять лет, – отметил Владимир Смагин, заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с государственными органами. – В последнее время угольная отрасль России прирастала в основном за счет экспорта».

Фото А. Федорова

На этом сделали акцент и в «Востсибугле». Начав несколько лет назад с пары сотен тонн в год, в 2015 году компания отправила на экспорт в Китай и страны АТР (в первую очередь, в Японию) уже миллион тонн угля. В текущем году – столько же.

«Наращивать экспорт»

В следующем году компания намерена продолжать работать и над наращиванием объемов экспорта, и над увеличением внутренней эффективности.

Так, по словам Евгения Мастернака, в 2017 году будет реализован проект по перемещению трех экскаваторов. «Шагающий экскаватор – это очень условно движимое имущество, – отметил он. – Не каждый год мы такое делаем. Масштабный проект, суммарная стоимость – порядка 200 млн рублей. Это позволит нам получить дополнительные запасы угля, снизить себестоимость, потому что бестранспортная вскрыша априори дешевле, чем автотранспорт».

Наращивать экспорт планируется в первую очередь за счет возможностей Бейского месторождения угля в Хакасии. «В следующем году планируем первые 150-300 тысяч тонн оттуда на экспорт отгрузить», – поделился Евгений Мастернак.

Владимир Смагин добавил, что к двадцатым годам месторождение сможет выйти на производственные мощности – до 4 млн тонн угля в год.

«Нужно диверсифицировать в целом всю деятельность компании, – сказал заместитель генерального директора. – Если ранее мы были, по сути, «топливным цехом» для «ИркутскЭнерго», то сейчас мы эту ситуацию пытаемся изменить.

Фото А. Федорова

Однако на существующей минерально-сырьевой базе сделать это достаточно сложно. Актив в Хакасии мы считаем наиболее перспективным с точки зрения экспортного потенциала».

Развитию экспортного направления благоприятствуют и сложившиеся сегодня цены на уголь.

«Еще вчера цены были на самом дне, мы говорили, что дальше некуда. Потом произошло… не чудо, конечно, но наши уважаемые китайские партнеры, которые добывают порядка 4 млрд тонн угля в год, очень серьезно снизили объемы. Тем самым раскачали рынок – цена поднялась и пока держится», – пояснил Владимир Смагин.

В будущее угольного бизнеса руководители «Востсибугля» смотрят позитивно: «После Парижского климатического саммита все заговорили об экологической ситуации, тот же Китай взял направление на альтернативную энергетику. Но мы понимаем, что альтернативная энергетика никогда не сможет заместить выбывающие мощности. У угля есть будущее».