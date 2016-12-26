Новости

"Востсибуголь": "Дно пройдено, будем наращивать экспорт"

26 декабря 2016

ООО «Компания «Востсибуголь» подвела предварительные итоги 2016 года. По словам генерального директора Евгения Мастернака, угольный бизнес прошел «дно» кризиса. В следующем году компания планирует работать над внутренней эффективностью и наращивать долю экспорта.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

«Дно пройдено»

«Для компании уходящий год был наиболее успешным, начиная с 2012 года – рекордного по объемам выручки, производственным показателям, – такими словами открыл итоговую пресс-конференцию генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь» Евгений Мастернак. – Не берусь судить о долгосрочности тренда роста цен, который мы наблюдаем, но дно кризиса мы точно прошли.

По объемам еще не достигли 2012 года, но мы гораздо более готовы к текущим реалиям, чем раньше. Сжались по численности, количеству техники, привыкли гораздо более экономно жить».

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

Евгений Мастернак напомнил журналистам, что последние годы угольный бизнес – и российский, и мировой – переживал непростые времена: запуск Богучанской ГЭС и изменение энергетического баланса в Восточной Сибири, снижение экспортных цен, аномально теплые зимы в Иркутске...

Компании пришлось немало поработать над внутренней эффективностью, снижением себестоимости добычи, поиском новых рынков сбыта.  

«На внутреннем рынке ниш нет: он сжимается последние пять лет, – отметил Владимир Смагин, заместитель генерального директора по развитию и взаимодействию с государственными органами. – В последнее время угольная отрасль России прирастала в основном за счет экспорта».

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

На этом сделали акцент и в «Востсибугле». Начав несколько лет назад с пары сотен тонн в год, в 2015 году компания отправила на экспорт в Китай и страны АТР (в первую очередь, в Японию) уже миллион тонн угля. В текущем году – столько же.

«Наращивать экспорт»

В следующем году компания намерена продолжать работать и над наращиванием объемов экспорта, и над увеличением внутренней эффективности.

Так, по словам Евгения Мастернака, в 2017 году будет реализован проект по перемещению трех экскаваторов. «Шагающий экскаватор – это очень условно движимое имущество, – отметил он. – Не каждый год мы такое делаем. Масштабный проект, суммарная стоимость – порядка 200 млн рублей. Это позволит нам получить дополнительные запасы угля, снизить себестоимость, потому что бестранспортная вскрыша априори дешевле, чем автотранспорт».

Наращивать экспорт планируется в первую очередь за счет возможностей Бейского месторождения угля в Хакасии. «В следующем году планируем первые 150-300 тысяч тонн оттуда на экспорт отгрузить», – поделился Евгений Мастернак.

Владимир Смагин добавил, что к двадцатым годам месторождение сможет выйти на производственные мощности – до 4 млн тонн угля в год.

«Нужно диверсифицировать в целом всю деятельность компании, – сказал заместитель генерального директора. – Если ранее мы были, по сути, «топливным цехом» для «ИркутскЭнерго», то сейчас мы эту ситуацию пытаемся изменить.

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова

Однако на существующей минерально-сырьевой базе сделать это достаточно сложно. Актив в Хакасии мы считаем наиболее перспективным с точки зрения экспортного потенциала».

Развитию экспортного направления благоприятствуют и сложившиеся сегодня цены на уголь.

«Еще вчера цены были на самом дне, мы говорили, что дальше некуда. Потом произошло… не чудо, конечно, но наши уважаемые китайские партнеры, которые добывают порядка 4 млрд тонн угля в год, очень серьезно снизили объемы. Тем самым раскачали рынок – цена поднялась и пока держится», – пояснил Владимир Смагин.

В будущее угольного бизнеса руководители «Востсибугля» смотрят позитивно: «После Парижского климатического саммита все заговорили об экологической ситуации, тот же Китай взял направление на альтернативную энергетику. Но мы понимаем, что альтернативная энергетика никогда не сможет заместить выбывающие мощности. У угля есть будущее».

<p>Фото А. Федорова</p>

Фото А. Федорова


<p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p> <p>Фото А. Федорова</p>
/ СИА /




Реклама на сайте

Другие материалы раздела


26
декабря
2016
 Топ-10 событий, которыми запомнился 2016 год
"Левада-Центр" поинтересовался у россиян, какими важными событиями запомнился им уходящий год. В тройке лидеров оказались рост цен, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, а также отстранение российских спортсменов от участия в Олимпиаде.
 
26
декабря
2016
 Сколько будет стоить доллар? Прогноз на 2017 год
Рубль заканчивает год на позитивной ноте, перегнав по доходности все валюты развивающихся стран (укрепление более чем на 19% по отношению к доллару, по данным на 22 декабря). Безусловно, присутствовали моменты высокой волатильности, но концовка года осталась за российской валютой.
 
26
декабря
2016
 «Перемены к лучшему» - с кредитами от Дальневосточного банка
Получите кредит наличными или рефинансируйте уже имеющийся на выгодных условиях!
 
26
декабря
2016
 Итоги-2016: вспомнили, что такое растущий тренд
В 2016 году российский рынок акций продемонстрировал уверенный рост, несмотря на массу, казалось бы, очевидных негативных факторов. Ряд российских компаний по-прежнему остаются под санкциями, темпы экономического роста на протяжении практически всего этого года были отрицательными, средняя стоимость цены нефти была ниже $50, бюджетные расходы в реальном выражении сокращаются, как сокращаются и расходы населения. Но, это все не касается рынка акций. На нем работают несколько другие законы. Отечественный фондовый рынок вопреки всему негативу пользовался повышенным спросом. Особенно это было заметно в 3 и 4 кварталах.
 
24
декабря
2016
 Я спросил у Путина
23 декабря президент России Владимир Путин дал большую ежегодную пресс-конференцию, на которой присутствовал и специальный корреспондент “Ъ” АНДРЕЙ КОЛЕСНИКОВ. О том, что пережил на ней...
 
24
декабря
2016
 Сколько будет стоить доллар? Прогноз на 26-30 декабря
Четвертую неделю подряд рубль завершает укреплением позиций против доллара США. По итогам недели курс американской валюты снизился на 80 коп., до 61,21 руб./$, а за четыре недели он потерял более 3,4 руб. В результате рубль продемонстрировал самую лучшую динамику среди валют развивающихся стран, которые демонстрируют разнонаправленную динамику. Аномально сильному поведению российской валюты способствует сохранение цен на нефть выше уровня $50 за баррель, а также интерес международных инвесторов к операции carry-trade.
 
24
декабря
2016
 12 цитат Владимира Путина об экономике
23 декабря во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопросы журналистов. БКС Экспресс выбрал самые важные темы, касающиеся экономики, бизнеса и...
 
24
декабря
2016
 Ремонт или деньги: приоритет натурального возмещения над выплатой будет действовать только в отношении легковых автомобилей физлиц
ЦБ и Минфин согласовали поправки ко второму чтению законопроекта о "ремонтной" реформе ОСАГО. Из них следует, что приоритет натурального возмещения над выплатой будет действовать только в...
 
24
декабря
2016
 В Приангарье на католическое Рождество обещают 30-40-градусные ночные заморозки и метели
В Иркутске завтра, 24 декабря, ожидается переменная облачность, ночью без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с, утром и днем небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 12-17 м/с, метель, температура ночью около -15°, днём -13,-15°.
 
24
декабря
2016
 Квартиры потеряли в цене
В течение последних двух лет средняя стоимость жилья в крупнейших российских городах и их пригородах сократилась на 3,8%, свидетельствую данные ЦИАНа. Но уже в начале 2017 года можно ждать постепенного увеличения цен — прежде всего, за счет роста первичного рынка.
 
24
декабря
2016
 Зачем "МегаФон" покупает Mail.ru
Сотовый оператор "МегаФон" решил купить контрольный пакет голосующих акций Mail.ru Group — владельца социальной сети "ВКонтакте". "МегаФон" предложил 24-процентную премию к цене акций Mail.ru Group на Лондонской бирже, совокупно оператор готов заплатить за актив $740 млн. Продавцами контроля в Mail.ru Group выступают структуры группы USM бизнесмена Алишера Усманова, также являющегося основным акционером "МегаФона".
 
24
декабря
2016
 ВТБ задумался о покупке двух региональных банков
ВТБ не собирается участвовать в санации банков Татарстана, но думает о приобретении небольших здоровых региональных банков. Об этом заявил журналистом глава ВТБ Андрей Костин, передает...
 
23
декабря
2016
 На каких отметках доллар завершит 2016 год?
Российский рубль в пятницу днем ограниченно отступает в парах с иностранными валютами. По всей видимости, снижение интереса компаний к российской валюте в рамках очередного налогового периода вкупе с...
 
23
декабря
2016
 В Листвянке 24 декабря отметят дайверский Новый год почти на дне Байкала
Жителей Приангарья 24 декабря приглашают в поселок Листвянка Иркутского района на дайверский Новый год. В программе – хоровод вокруг елки в районе пади Крестовая в озере Байкал на глубине 10...
 
23
декабря
2016
 К концу 2016 года большинство иркутских предпринимателей поставили «троечку» экономической ситуации
В конце 2016 года 80% руководителей коммерческих организаций региона посчитали экономическую ситуацию удовлетворительной. Об этом сообщает Иркутскстат.   Негативной её сочли 17% опрошенных...
 
23
декабря
2016
 Tele2 дарит иркутянам «бронзовые» номера бесплатно
Иркутск – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, объявляет о старте новогодней распродажи в своем интернет-магазине. Все номера бронзовой категории можно получить бесплатно.
 
23
декабря
2016
 24 декабря в Иркутске состоится торжественное открытие резиденции Деда Мороза
Резиденция Деда Мороза торжественно откроется 24 декабря в 12.00 в сквере имени Кирова. В прошлом году ее посетили более 5 тысяч маленьких иркутян. Как сообщает пресс-служба администрации города...
 
23
декабря
2016
 Жители Якутии оформили в Сбербанке 4700 жилищных кредитов
Жилищное кредитование – одно из приоритетных направлений деятельности Сбербанка. Ипотечные программы, предлагаемые банком для различных категорий граждан, традиционно пользуются популярностью среди жителей Якутии. С начала текущего года население республики оформили 4,7 тысяч жилищных кредитов Сбербанка на общую сумму почти 11 млрд. рублей. Общее количество выданных жилищных кредитов более чем на треть превышает аналогичные показатели 2015 года.
 
23
декабря
2016
 Tele2 упакует подарки к Новому году
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, приглашает жителей Приангарья в свои салоны связи за подарками и новогодней упаковкой. До 30 декабря за любую операцию или покупку Tele2 подарит креативную упаковку для подарка.
 
23
декабря
2016
 Компаниям в Иркутской области рассказали, как войти в реестр квалифицированных подрядчиков
Рабочее совещание с компаниями по поводу участия в предварительном отборе подрядных организаций и составления реестра квалифицированных подрядчиков прошло в Иркутске 20 декабря. А на следующий день состоялся вебинар, участие в котором приняли сотрудники администрации и подрядчики Зимы, Братска, Усть-Илимска, Черемховского района и других городов и районов.
 
23
декабря
2016
 Россияне любят шоколад: индекс Кофе с Молоком увеличился на 5,1%
Сокращение повседневных расходов в ноябре не отразилось на Индексе Кофе с Молоком (КсМ). Кривая Индекса поднимается уже четыре месяца подряд, и, если после сентябрьского скачка в октябре рост был довольно скромным (всего 0,8%), то в ноябре ее показатель составил 982 п.п., что на 4% больше октябрьского значения.
 
23
декабря
2016
 Tele2 перешла на Maxi
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, расширяет линейку брендированных устройств и объявляет о старте продаж смартфонов Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE. Новые девайсы отличаются от предыдущих...
 
23
декабря
2016
 Названы официальные причины отравления и смерти иркутян
По состоянию на 12:00 часов 23 декабря с 18 по 23 декабря от отравления спиртосодержащим концентратом для ванн "Боярышник" пострадали 122 человека.
 
23
декабря
2016
 Курс доллара может опуститься к 60 рублям
В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 20,25 коп. (-0,33%), до 60,96 руб., курс евро – на 20,50 коп....
 
23
декабря
2016
 Среди 13 задержанных по делу об отравлении "Боярышником" были только продавцы и водители
Среди задержанных по делу о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Иркутске нет производителей "Боярышника", сообщило агентство "Интерфакс", ссылаясь на представителя Ленинского районного суда Иркутска.
 
23
декабря
2016
 В подвале одного из иркутских коттеджей обнаружили 10 тысяч бутылок «Боярышника»
В Иркутске полицейские и сотрудники регионального СУ СКР 22 декабря в подвале одного из коттеджей обнаружили и изъяли 10 тысяч бутылок косметического средства «Боярышник», разлитого в...
 
23
декабря
2016
 Мэрия: в иркутские больницы не поступали новые пациенты, отравившиеся метанолом
За прошедшие сутки в больницы города не поступали пациенты с подозрением на отравление спиртосодержащими жидкостями. Об этом на городском оперативном штабе сообщил директор МКУ «Безопасный...
 
23
декабря
2016
 Поселку Маркова выделят землю под обустройство сквера
На заседании правительства Иркутской области предварительно согласовали решение о выделении администрации поселка Маркова Иркутского района участка земли для организации сквера. Также, как...
 
23
декабря
2016
 Иркутских водителей за год оштрафовали на 93 миллиона рублей
По решению суда 25 автомобилистов арестованы, а в остальных случаях назначен удвоенный штраф. Всего взыскано штрафов по линии обеспечения безопасности дорожного движения свыше 93 миллионов рублей.
 
23
декабря
2016
 На ремонт основного здания усольского роддома выделили 101 миллион рублей
На капитальный ремонт основного здания роддома Усолья-Сибирского выделили  101 миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба ЗС Иркутской области. Работы планируется провести в 2017 году. В...
 
23
декабря
2016
 В 2017 году зарплаты могут вырасти на 8%
Российский рынок труда в 2017 году, по оценкам рекрутинговых компаний, продемонстрирует рост как зарплат (на 8%), так и числа вакансий (на 5%). На фоне цели ЦБ по инфляции в 4% такой прирост может оказаться существенным -- особенно с учетом итогов 2016 года. В этом году уровень реальных зарплат не изменился, а компенсационные пакеты сотрудникам сократились.
 
23
декабря
2016
 Иван Семчишин поручил усилить контроль производства и реализации алкоголя после массового отравления суррогатом в Иркутске
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Иван Семчишин поручил прокурорам субъектов РФ в Сибирском федеральном округе усилить надзор в сфере производства и реализации алкоголя
 
23
декабря
2016
 Прокуратура потребовала от правительства Приангарья закрыть точки нелегальной продажи алкоголя
Прокуратура Ленинского района Иркутска подготовила постановление на имя председателя правительства Иркутской области Александра Битарова из-за нежелания регионального министерства имущественных...
 
23
декабря
2016
 Поселок Вихоревку в Иркутской области обеспечили топливом на месяц
Из аварийно-технического запаса Иркутской области для котельной «Водогрейная» в Вихоревке выделено шесть тысяч тонн угля. 15 вагонов с топливом – первая тысяча тонн – прибыли на железнодорожную станцию Вихоревка, сообщил временно замещающий должность заместителя министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области Александр Барнаков.
 
23
декабря
2016
 В Россельхозбанке появились драгоценные монеты с символикой Нового 2017 года
В преддверии Новогодних праздников в Иркутском региональном филиале АО «Россельхозбанк» пополнился ассортимент монет из драгоценных металлов. В числе новинок – монеты из серебра 999-й пробы, с символикой Нового 2017 года.
 
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании