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«РАФТ ЛИЗИНГ», Mercedes-benz и PONSSE в декабре организовали деловые завтраки для клиентов в Иркутске и Братске

Бизнес-завтраки совместно с дилерским центром грузовых автомобилей Mercedes-Benz и представительством спецтехники PONSSE провела для своих клиентов в Иркутске и Братске компания «РАФТ ЛИЗИНГ».

На встрече компания Mercedes-Benz презентовала модельный ряд грузовиков. Особенно участников делового завтрака впечатлили надежные и экономичные ATEGO и AXOR. Приятно удивили и длинные межсервисные интервалы. При некоторых условиях техобслуживание грузовых авто допустимо через 70 000 км. пробега.

Представительство PONSSE поделилось планами развития. В феврале в Братске начинается строительство нового дилерского центра, где будут представлены как модели спецтехники PONSSE, так и грузовики от Mercedes. Компания «РАФТ ЛИЗИНГ» в свою очередь презентовала клиентам специальные условия по лизингу.

Директор компании «РАФТ ЛИЗИНГ» Елена Ланцова: «Для всех покупателей техники Mercedes и PONSSE мы готовы дать особые условия по лизингу. Речь идет о минимальном авансе – мы можем софинансировать сделки даже при 10% авансе - и незначительном удорожании».

По словам Елены Ланцовой, как правило, в декабре клиенты «РАФТ ЛИЗИНГА» – промышленные компании, специализирующиеся, в том числе, на лесозаготовке и дорожном строительстве, – как раз утверждают планы развития на следующий год. Дать им полную информацию по приобретению спецтехники в лизинг – основная задача.