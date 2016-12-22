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Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Новонукутский будет достроен к июлю 2017 года

Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Новонукутский будет достроен к июлю 2017 года. На его площадках состоится областной Сур-Харбан. Такое решение принято на заседании Совета по делам Усть-Ордынского Бурятского округа, которое состоялось под председательством Губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

По словам министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светланы Свиркиной, муниципальным образованием «Нукутский район» заключен муниципальный контракт с подрядчиком на общую сумму 62 млн. 700 тыс. рублей. Государственной программой Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2020 годы предусмотрено финансирование мероприятия в 2016 – 2017 годах в полном объеме. В текущем году предусмотрено финансирование из областного бюджета в сумме 27,8 млн. рублей, из местного – 1 млн. 463 тыс. рублей.

– Проект Нукутского ФОКа является типовым. Такие же комплексы сейчас возводят в других территориях региона – городах Тулун и Нижнеудинск, начаты работы в посёлке Тыреть. В ФОКах предусмотрены спортзал для общей физической подготовки, художественной ритмической гимнастики, футбола, баскетбола, гандбола, минифутбола. В настоящий момент в Нукутском ФОКе выполнены земляные работы, работы по закладке фундамента, устройству дорожных сетей, отопления, водоснабжения и канализации. Завершены работы по монтажу модульной котельной и установки под пожарные емкости, – отметила министр.

Министр спорта Иркутской области Илья Резник отметил, что в Нукутском районе современный физкультурно-оздоровительный комплекс будет востребован – это один из муниципалитетов области, где широко развито спортивное движение.

По словам мэра Нукутского района Сергея Гомбоева, спортсмены района достойно принимают участие в различных соревнованиях областного, федерального и даже международного масштаба. С 2013 по 2016 годы школьники Нукутского района достойно представляли Иркутскую область во Всероссийском этапе Президентских состязаний.

Губернатор поручил министерству спорта Иркутской области и министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области обеспечить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в указанные сроки, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области