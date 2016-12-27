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«Если корова не дает молока, то зачем она нужна?» - Элвис Марламов о ценных бумагах

27 декабря 2016

16 декабря в Иркутске прошел ежегодный бесплатный семинар для инвесторов от компании «ФИНАМ». В рамках мероприятия Элвис Марламов, управляющий директор ООО «Финам - Менеджмент», рассказал слушателям о результатах 2016 года и о том, какие инвестиции, по его мнению, принесут прибыль в 2017 году.

Не паниковать и инвестировать с умом

Как показывает практика, худшие времена на фондовом рынке всегда были лучшими временами для инвестиций.

Элвис Марламов: Год назад был такой момент, когда за одну золотую монету можно было купить больше 35 бочек нефти. Это был лучший момент для агрессивных покупок.

Но, как это часто бывает, началась паника, и люди, вместо того, чтобы покупать акции надежных компаний, которые производят реальные продукты, стали от них избавляться.

Сырьевые товары никогда не стоили так дешево, как в начале 2016 года. Вот это и была идея заработать, стоило не паниковать, а инвестировать с умом. Но не все потеряно: индекс только чуть-чуть подрос, поэтому идея инвестирования в этой сфере остается актуальной и на 2017 год.

В этом году всё, что вывозят на экспорт, стало очень прибыльным (зарплаты, электричество, транспортные расходы – все в рублях, а экспортные товары – в долларах). Оружие, зерно, алмазы, руда – все это сильно подорожало в 2016 году. В 2017 году эта тенденция продолжится.

Простой способ поднять экономику

На фондовый рынок, как и на общее состояние экономики, влияют многие факторы. И если с ценами на нефть пока не все ясно, то со ставкой Центробанка все конкретно и просто. По мнению Элвиса Марламова, в 2017 году она будет снижаться – вслед за инфляцией, что непременно приведет к росту фондового рынка.

Элвис Марламов: Когда Центробанк понижает ставку, рынок начинает расти. Когда ставки поднимаются, рынок, соответственно, падает. К концу года инфляция составит 4%. Может быть, вы еще не заметили, но цены в магазинах перестали расти. Инфляция падает, и Центробанк вслед за этим понизит ставку. Мы должны запастись терпением и просто ждать.

У кого из вас есть ипотека? Какой примерно платеж в месяц? 25-26 тысяч? А ставка? 12%? Когда упадут ставки по депозитам, они параллельно упадут и по кредитам, то есть ипотека станет доступней.

Если вы перекредитуетесь под 9%, то ваш платеж упадет до 16 тысяч. Куда вы потратите освободившиеся десять тысяч? В стране 100 триллионов рублей кредитов. Представляете, какая это сумма? Если брать среднюю ставку, по которой они обслуживаются, в районе 10%, это 10 триллионов одних только процентов.

Сэкономленные таким образом деньги будут потрачены на приобретение товаров и услуг, что запустит новую волну экономического роста.

К тому же, компаниям-должникам с понижением ставок тоже нужно будет меньше платить. Это отразится на чистой прибыли, а следовательно – и на дивидендах.

Дивидендная доходность, по словам Элвиса Марламова, – одна из основных идей на 2017 год. Ситуация, которая сложилась сейчас, действительно уникальна. Периоды низкой инфляции и невысоких ставок бывали и раньше, но таких денег у компаний не было.

Откуда они взялись? Во-первых, многим предприятиям удалось хорошо заработать за счет экспорта (себестоимость в рублях, выручка в валюте, а курс вырос). Во-вторых, заканчиваются многие инвестиционные программы – огромные денежные потоки, который тратились на их реализацию, теперь останутся в компаниях.

Элвис Марламов: В уставах прописаны проценты, которые компания обязуется платить в виде дивидендов. Уже по итогам 9 месяцев мы видим, что результаты деятельности высоки, а у ряда секторов 4 квартал считается самым ударным. Например, за 9 месяцев прибыль 4,5 млрд. рублей, а по итогам года ожидается 10.

Мы можем прикинуть, сколько денег пойдет на дивиденды. Надо только составить портфель из таких акций и дождаться выплат. А в следующем году прибыль ожидается еще больше, соответственно, дивиденды еще выше.

В числе акций с хорошими дивидендными доходностями Элвис Марламов назвал: Алроса (10%), ФСК (12%), НорНикель (9%), НМЛК (9%), Газпром (может быть 12%), Башнефть ап (9%), Аэрофлот (13%).

2017: какие возможности открывает рынок?

В свете снижения ставок по вкладам фондовый рынок становится еще более привлекательным для инвесторов. Эксперт уверяет, что бояться покупать акции не стоит, нужно просто «ловить» подходящие моменты для входа в рынок. 

Элвис Марламов: В 2016 году падение фондового рынка происходило трижды: в январе было «нефтяное» падение, потом небольшой спад на фоне «Брексита» и вот недавний «обвальчик» – это Трамп. Получается, что даже в растущем году было три возможности войти в рынок. Если вам страшно, можно дождаться вот такого отката, который обязательно будет. Это может быть что угодно: замедление Индии или выход Венгрии из Европы... И тогда можно докупать.

Как отметил эксперт, многие акции уже сильно выросли в цене: инвесторов это смущает. Однако Элвис Марламов советует не смотреть на графики, а считать.

Элвис Марламов: На графики ориентируются те, кто не умеет считать. По графикам некоторых акций мы видим, что бумага стоила дорого, потом сильно упала, и те, кто ориентируются на теханализ, такие акции рекомендуют к покупке. Но тут есть нюанс. Например, «Россети»: графики выглядят очень привлекательно. Но мало кто обращает внимание на то, что в акциях было размытие, и сейчас, при низкой цене, капитализация компаний уже восстановилась.

Выбирать нужно не те компании, акции которых упали, а те, стоимость которых будет расти – за счет того, что будут расти их показатели.Какие бумаги стоит покупать, а в каких секторах вряд ли стоит ждать больших доходностей? Вот несколько советов от эксперта.

Металлургия

– Вот говорят, уголь подорожал, все кинутся его производить. Ну и что? Несколько месяцев уже цены на уголь высокие, но мы пока не увидели ни одного нового проекта, расконсервации шахт тоже не произошло. В России сейчас самая низкая себестоимоть добычи угля на планете. «Распадская» ничего не копает, «Северсталь» не расширяет «ВоркутаУголь», «Мечел» не расширяет «Эльгу», Лисин не строит шахту в Коми. Откуда возьмется переизбыток угля?

– "Мечел" – это супер-идея. Но я не покупаю обычные инвестиции, только префы. Насколько я знаю, за 9 месяцев у компании прибыль 5 млрд рублей. Четвертый квартал у них должен быть ударным, и он покажет нам, какая у них будет годовая прибыль. Предположим, что она будет равна 10 млрд. 20% от этого идет на префы. Но самое главное, что показатели следующего года могут подняться до 40-50 млрд рублей. Соответственно, увеличатся дивиденды, и тогда префы Мечела вырастут еще больше.

– Если вы используете стоимостной метод, то в этом секторе ММК – лучшая история. 

НМЛК – это гарантированные, но небольшие деньги. Буквально на земле лежат. Акция стоит 115 рублей. Для тех, кто любит депозиты, – гарантированная прибыль. Владимир Лисин буквально пару недель назад продал часть акций, и у него сейчас 84%. От Лисина всегда только позитив. Где бы он ни инвестировал, он всегда платит большие дивиденды, все его любят. Самое главное, что фрифлот вырос больше 15%, и компания НМЛК войдет в индекс MSCI Russia. Это самый крутой индекс, лучше, чем индекс ММВБ, на который ориентируются западные инвесторы. Это будет закуп, в феврале 2017 года. Бумага вырастет примерно на 15%.

Вот 15% до февраля лежит на земле. Плюс они заплатят промежуточные дивиденды 3 рубля 5 января. Есть небольшой риск, что включение будет не в феврале, а в мае, но оно будет 100%.

Энергетика, нефть, газ

– Есть идея для очень крепких парней. Это Ленэнерго привилегированные. Они стоят сейчас 45 рублей. По уставу, компания платит 10% прибыли на префы. т.е. 10% чистой прибыли на 93 миллиона привилегированных акций. Прибыль за 9 месяцев уже 4,4 млрд.  рублей. 10% от этого делим на 93 млн акций, получается, что уже накапало 4,8 рублей. Акция стоит 45 рублей – уже заманчиво. При этом у сетевых компаний 4 квартал самый ударный. По планам компания должна будет заработать не 4,4 млрд руб, а 10, ну, пусть, 9. Тогда дивиденд будет почти 10 руб. Акция стоит 45 рублей. Сколько будет стоить акция, если дивиденд будет 10 рублей? 100. В следующем году компания ожидает 20 млрд. Значит, дивиденд 20 рублей.

Идея простейшая, но она осложняется тем, что, во-первых, я покупал акции по 16, а сейчас они 45 рублей, то есть поезд частично уехал. А во-вторых, они могут не заплатить. Прибыль им самим нужна.

Напомню, там была допэмиссия, компания была на грани банкротства, они держали деньги в банке «Таврическом», он лопнул. Правительству пришлось спасать компанию, влили 32 млрд рублей. Это идея для тех, кто готов рискнуть: покупаете акции по 45 рублей, получаете 10 рублей в следующем году, через год – 20, и продаете акции по 200.

– Лучше ФСК, чем Россети. Но если ФСК подорожают, то Россети подорожают тоже. В Россети я не то чтобы не верю. Я считаю. По моим расчетам, там будет дивиденд 9 копеек, а она стоит 1,3 руб. А есть ФСК, сестра, которая стоит 20 копеек, а дивиденд будет 0,25. Что я выбираю? Причем это почти что одинаковые компании. Зачем мне Россети?

ИнтерРАО – это самая дешевая в секторе компания, но она была и летом, и весной дешевая, и сейчас дешевая. У компании накопилась большая денежная подушка, нет никаких долгов, прибыль большая, стоит очень дешево. Наверно, я бы ее купил. ТГК-1 – тоже классная идея, номер два по привлекательности в генерации.

Русгидро – это для тех, кто готов долго ждать. К 2019 году они достроят все станции, и вы будете получать огромный денежный поток.

Потому что гидрогенерация – эффективная, те, кто готов ждать 2019 года, покупайте и ждите. Но что если они решат строить каскад ГЭС на Лене или еще где-то? Тогда что?

– Такая же идея и в Газпроме. Это для тех, кто может ждать. Газпром достроит все потоки: Южный, Турецкий, Северный-2, Силу Сибири, Силу Сибири-2 – к 2019 году. Тогда закончатся траты по триллиону в год (ничего больше строить не надо). Чудо наступило – суперприбыль – и Газпром выстрелит.

В этом году Газпром может дать 18 рублей дивидендов или 9. Если даст 18, акции будут стоить 200 рублей сразу. Наверно, это хорошая акция, лучшая история в нефтегазовом секторе. Нефтяные компании будут добывать меньше нефти, из-за соглашения с ОПЕК, в газовой отрасли такого нет, газ сильно дорожает, и экспорт Газпрома начал расти, то есть добыча Газпрома падала-падала-падала, а сейчас пошла вверх.

Банки

Элвис Марламов: Банков все меньше. Кто выживает, тот зарабатывает больше. В 2017 году, ВТБ, наверно, сыграет, потому что уже Сбербанк дорогой.

ВТБ два года был в кризисе, его акции сильно отстали от Сбербанка. Но в 2016 году пошел рост: за год он нарастил прибыль до 50 млрд рублей.

В следующем году, при таком же темпе роста, ожидается прибыль до 100 млрд рублей, в 2018 – 150 млрд, в 2019 – 200 млрд. Если вы дотерпите до этих прибыльных лет, то банк это все отыграет. 

Кроме этого, часть ВТБ будет приватизирована в следующем году. На примере «Алроса» мы видим, что, как только 10% продали, ее акции стрельнули, потому что вес в индексах увеличился и т.д.

Фармсектор

– Фармацевтику я отношу к потребительскому сектору, который напрямую связан с благосостоянием людей и покупательской способностью. Я смотрю, сколько корова дает молока. Если она не дает молока, то зачем она нужна? Аптеки уже долгие годы погружаются в зыбучий песок убытков. Я допускаю, что, если случится мега-ралли, то и аптеки вырастут, но это какой-то фантастический сценарий. Но если уж вы очень хотите вложиться в фармсектор, то возьмите «Протек», это самая дешевая история.

Телеком

– Никакой идеи в телекомах нет, это мертвый, не растущий сектор. Многие годами держат Мегафон, а у него падение прибыли, он ничего не зарабатывает. Бизнес МТС тоже не в лучшей форме, они уже готовы продавать свои вышки. Ростелекому тоже некуда расти: они занимаются, в основном, проводными телефонами. У кого-нибудь они еще дома остались?


/ СИА /



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