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Россияне любят шоколад: индекс Кофе с Молоком увеличился на 5,1%23 декабря 2016
Сокращение повседневных расходов в ноябре не отразилось на Индексе Кофе с Молоком (КсМ). Кривая Индекса поднимается уже четыре месяца подряд, и, если после сентябрьского скачка в октябре рост был довольно скромным (всего 0,8%), то в ноябре ее показатель составил 982 п.п., что на 4% больше октябрьского значения.
За год КсМ в целом по стране вырос на 5,1%, что немного не дотягивает до накопленной за период инфляции в 5,8%.. Однако значение Индекса еще никогда не было столь высоким. Столь впечатляющий рост оказался возможным благодаря любви россиян, в первую очередь, к шоколаду, который они продолжают покупать, несмотря на рост цены.
По прошествии месяца все ингредиенты индекса прибавили за месяц в цене, и почти все – в объемах.
Так, в ноябре россияне платили дороже на 1,9% за шоколад, на 2,4% – за молоко, на 3,1% – за кофе и на 9,4% – за воду.
И, несмотря на небольшое подорожание составляющих КсМ, россияне купили их немного больше, чем месяцем ранее: на 1% больше воды, на 1,5% больше шоколада и на 1,7% больше молока. Только кофе потеряло в объемах, но лишь на 0,8%.
Годовой рост Индекса в первую очередь связан с повышением цен на ингредиенты. Так, за год кофе подорожал на 4,8%, шоколад – на 9,8%, а молоко – на 11,5%. Дешевле стала только бутилированная вода – на -4,6%. Но ее россияне в ноябре купили почти на 10% больше, чем годом ранее. За год также выросли объемы покупки шоколада – на 2,4%. А вот молока (-6,5%) и кофе (-2,7%) россияне купили несколько меньше, чем в ноябре прошлого года.
Таким образом, можно сделать вывод, что шоколад остается главным гастрономическим удовольствием. Россияне покупают его все больше, не смотря на рост цены. И даже общий режим экономии не заставляет наших соотечественников умерить сладкие желания.