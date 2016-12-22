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Вопросы расселения аварийного жилищного фонда рассмотрели на заседании Правительства Иркутской области

В Иркутской области расселено 268 тыс. м2 аварийного жилищного фонда. Об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина на заседании Правительства региона под руководством Первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства Александра Битарова.

Светлана Свиркина подчеркнула, что Правительством региона принимаются все необходимые меры для ликвидации аварийного фонда, признанного таковым до 2012 года, в срок до 1 сентября 2017 год, как предписано указом Президента РФ. Всего, по уточненным данным, в Иркутской области 554 тыс. м2 такого жилья, где проживает 33 тыс. граждан.

На реализацию программ в области с 2013-2017 годы необходимо в общей сложности 19.5 млрд рублей. 6,6 млрд из них – из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, 400 млн из федерального бюджета, более 10 млрд – из областного бюджета и из бюджетов муниципальных образований – 2 млрд. Этих средств хватит на расселение 98% объемов аварийного фонда из необходимого. Нехватка средств составляет 400 млн, отметила министр. При обсуждении этого вопроса, на котором присутствовал председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка, рассмотрели возможность внесения в 1 квартале следующего года корректировки в бюджет области с учетом недостающей суммы, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Светлана Свиркина перечислила муниципалитеты, где программы расселения завершены в срок: Иркутск, Байкальск, Слюдянка, Свирск, Усолье-Сибирское, Залари, Бохан, Тулун. По-прежнему особое беспокойство вызывает город Братск. К оценке действий местных властей подключена прокуратура.