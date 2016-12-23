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Рубль: на волне позитивных ожиданий

Эффект от неожиданного комментария ФРС о 3-х повышениях ставки в 2017 г. продолжает воздействовать на валюты – доллар укрепляется, евро обновляет минимумы. Цены на нефть, хотя и снизились на новостях об уровне запасов нефти в США, остаются выше 50 долл./барр. Ужесточение тональности ЦБ РФ в комментарии по процентной ставке и ожидание скорого снятия антироссийских санкций со стороны США оказывают поддержку курсу рубля, отмечают аналитики Альфа-Банка.

Доллар продолжает укрепляться к основным валютам, евро обновляет минимумы

Доллар продолжает укрепление к основным валютным парам после решения ФРС от 14 декабря о повышении базовой ставки до диапазона 0,5-0,75% и “ястребиного” комментария, касательно 3-х повышений ставки в 2017 г. вместо ожидаемых рынком 2-х повышений. Долларовый индекс укрепился до отметки 103,65 - максимальной с 2003 г. Пара евро/доллар обновила локальный минимум 1,0352. Фунт стерлингов упал до отметки 1,2350. Мы считаем, что бычьи настроения по доллару в этом году уже отыграны и не исключаем некоторой коррекции в паре евро/доллар до 1,0500. Однако, если по экономике США будет публиковаться хорошая макроэкономическая статистика, то при отсутствии негативных шоков для мировой экономики и ужесточения монетарных политик со стороны ЕЦБ и Банка Японии, мы не исключаем роста доллара до паритета по отношению к евро и до 120-125 по отношению к японской йенев 1 кв. 2017 г. Для фунта - при отсутствии шоков, мы ожидаем сохранения пары фунт/доллар в торговом диапазоне 1,22 – 1,28 в ближайшее время.

Цены на нефть скорректировались, но сохраняют высокие значения

После ралли до отметки 57,50 котировки нефти марки Brent скорректировались до отметки 54,50 в среду вечером, после публикации данных по запасам в США. По данным министерства энергетики запасы нефти в США за неделю увеличились на 2,25 млн баррелей при прогнозе сокращения на 2,4 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов сократились несколько сильнее ожиданий. Кроме того, данные Baker Huges продолжают демонстрировать прирост количества действующих буровых нефтяных и газовых установок, число которых только за декабрь увеличилось на 40 шт. до 637 шт. Однако объем добычи нефти в США пока не демонстрирует роста и остается стабильным на уровне 8,8 млн барр в день. Серьезным поддерживающим фактором для нефтяных цен остается достигнутая договоренность по сокращению добычи странами ОПЕК и ожидания роста мирового спроса на сырье относительно предложения. Серьёзным уровнем поддержки выступает отметка 53,00долл./барр.

Ожидания снятия санкций психологически поддерживают рубль

Доллар/рубль на прошедшей неделе торговался в диапазоне 60,90 – 62,50. Поддержку рублю оказал период налоговых платежей, относительно высокие цены на нефть и снизившиеся девальвационные ожидания участников рынка. Несмотря на недавнее расширение антироссийских санкций со стороны США, многие инвесторы верят в то, что администрация нового американского президента может кардинально изменить свое отношение к России, что открывает возможность для снятия санкций в течение 2017 г. (на наш взгляд данный сценарий маловероятен). Кроме того, 16 декабря прошло заседание ЦБ РФ, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 10%; при этом глава ЦБ РФ Э. Набиуллина заявила, что наиболее вероятным выглядит сценарий снижения ставки не раньше 2 кв. 2017 г. Таким образом, сохранение высокой процентной ставки и ожидание снятия санкций помогают удерживать курс рубля на текущих уровнях. Торговый диапазон на предстоящей неделе видится нам как 59,50-62,50.

Наталия Орлова,главный экономист Альфа-Банка

Александр Красный, директор по операциям на валютном рынке Альфа-Банка