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Промсвязьбанк представил ВИП-клиентам новую премиальную карту MasterCard World Elite

В преддверии новогодних праздников Промсвязьбанк предложил ВИП-клиентам новую премиальную карту на базе платежной системы MasterCard – MasterCard World Elite. Оформить ее могут владельцы программ private banking Промсвязьбанка «Винтаж+», «Винтаж Империал» и «Авантаж».



Для клиентов, выбравших MasterCard World Elite, предусмотрены привилегии, в том числе по программе лояльности платежной системы MasterCard «Бесценные города», банковское обслуживание по специальным тарифам и предоставление небанковских услуг на особых условиях. Владельцу карты MasterCard World Elite доступны дополнительные возможности: консьерж-сервис MasterCard, экстренная помощь за рубежом при утрате карты, программа страхования путешествующих с совокупным лимитом покрытия до 7,5 млн евро, программа защиты покупок, оплаченных картой, участие в программе Priority Pass, а также программа доступа в бизнес-залы MasterCard в аэропортах Москвы, Киева, Праги, Будапешта, Вены и Бухареста.



Программы private banking – комплексное предложение по управлению капиталом, учитывающее индивидуальный подход в обслуживании клиентов и членов их семьи, включающее классические банковские и небанковские продукты и услуги, а также привилегии от партнеров.



Новую премиальную карту можно оформить в любой из трех валют на выбор: рубли РФ, доллары США и евро во всех ВИП-офисах и подразделениях, предоставляющих обслуживание private banking Промсвязьбанка.



Дополнительную информацию можно уточнить на сайте банка, по телефону круглосуточной линии private banking: 7 (495) 727 07 70 (Москва), 8 800 700 333 0, либо у менеджеров блока «Частный капитал»: +7 (495) 287-01-73.

О Промсвязьбанке

ПАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.10.2016 согласно данным по МСФО. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ «Будущее», 9,9999% - НПФ «САФМАР» и НПФ «Доверие», входящим в одну группу лиц, 10% – Пичугову В.А. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ-» Standard & Poor’s (прогноз негативный), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз негативный), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства (прогноз позитивный). В рейтинге «РБК 500: Рейтинг российского бизнеса» по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85 место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 280 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru