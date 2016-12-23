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Стипендию «Альфа-Шанс» получат еще десять первокурсников ИРНИТУ

Уже четвертый год подряд в Иркутске проходит конкурсный отбор студентов-первокурсников на участие в стипендиальной программе «Альфа-Шанс». Эта благотворительная программа реализуется Альфа-Банком в 16 ведущих вузах страны. В Иркутске партнером программы выступает Иркутский национальный исследовательский технический университет.

В ИРНИТУ состоялась церемония вручения стипендиальных сертификатов десяти студентам-первокурсникам, которые в этом году успешно прошли конкурсный отбор. Испытания проводились в три этапа: конкурс портфолио, написание эссе на заданную тему и очное собеседование с комиссий, в которую входят представители и банка, и университета. По результатам конкурса эссе к очному собеседованию были допущены 35 студентов, обучающихся по разным специальностям.

Стипендиатами программы «Альфа-Шанс» в 2016 году стали десять первокурсников технического университета: института кибернетики, авиамашиностроения и транспорта, института пищевой инженерии и биотехнологии, института металлургии и химической технологии, института архитектуры и строительства, института недропользования.

Каждый стипендиат программы «Альфа-Шанс» на протяжении первых двух, самых сложных лет своей учебы в вузе ежемесячно получает именную стипендию размером 5000 рублей. Общая сумма средств, выделяемых банком на каждого стипендиата, в итоге достигает 120 тысяч рублей.

«Программа «Альфа-Шанс» является полностью благотворительной: студенты не имеют перед банком никаких обязательств. Программа призвана поддерживать талантливых, социально активных и разносторонне развитых ребят, будущих лидеров и профессионалов своего дела. Единственное условие получения именной стипендии — учиться на «хорошо» и «отлично» и не иметь академических задолженностей», - сообщает управляющий Альфа-Банка в Иркутске Владимир Деркач.

«Альфа-Шанс» действительно дает реальную ощутимую поддержку студентам, которые стремятся получить новые знания и навыки в ИРНИТУ. Таким образом, Альфа-Банк, как социально ответственная компания участвует в подготовке высококвалифицированных кадров для страны. Уверен, что те партнерские отношения, которые складываются у нас, позволят реализовать самые смелые социально-значимые проекты и неординарные идеи», - отмечает и.о. ректора ИРНИТУ Михаил Корняков.

На стипендию могут претендовать студенты первого курса любых факультетов и специальностей ИРНИТУ, обучающиеся на бюджетных местах дневных отделений. В этом году заявления на участие в конкурсном отборе подали 130 претендентов.

На данный момент в стипендиальную программу «Альфа-Шанс» в Иркутске входят 20 студентов: 10 человек — победители конкурса в прошлом году, еще 10 человек — новые стипендиаты 2016-го года.

Напомним, что в октябре 2013 года Альфа-Банк объявил о расширении до российского масштаба своей московской стипендиальной программы «Альфа-Шанс», которая реализуется уже более 18 лет. Партнерами программы выступили крупнейшие региональные вузы Иркутска, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Владивостока, Екатеринбурга, Краснодара, Самары, Тюмени, Ульяновска, Уфы и Барнаула.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2015 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 36,5 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 26,1 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2015 года составила 32 млн. долларов США.

По состоянию на 1 июля 2015 года в Альфа-Банке обслуживается около 194,3 тыс. корпоративных клиентов и 14млн физических лиц (с учетом 2.6 млн розничных клиентов ПАО «Балтийский Банк»). В Москве, регионах России и за рубежом открыто 775 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в США, Великобритании и на Кипре.