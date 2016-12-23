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В Братске завершился новогодний марафон РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!»

В Братске подведены итоги VI благотворительного новогоднего марафона РУСАЛа «Верим в чудо, творим чудо!». В этом году в нем приняли участие около тысячи братчан – членов команд и волонтеров.

Благотворительный марафон, первоначально запущенный РУСАЛом как корпоративная акция, уже несколько лет является общегородским мероприятием. В этом году 12 команд-участниц из Братска традиционно проходили соревновательные станции, чтобы оказать различную помощь всем, кто в ней нуждается, в первую очередь - детям и пожилым людям, оставшимся без поддержки близких.

Экскурсии, квизы, игротеки, концерты, ярмарки, аукционы, мастер-классы по изготовлению новогодних украшений и сувениров – далеко не полный список добрых дел, которые волонтеры организовали для детей из социальных учреждений. Одиноких пенсионеров марафонцы поддержали еще и физическим трудом – в домах клеили обои, во дворах кололи дрова и убирали снег.

Во время проведения марафона на предновогодних аукционах и ярмарках волонтерами было собрано около 125 тысяч рублей, которые направлены на медицинскую помощь и средства гигиены для детей, а также поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, на благотворительные цели будут переданы выигранные средства. Все победители и призеры получат от РУСАЛа сертификаты на общую сумму 100 тысяч рублей.

Первое место присуждено команде Ассоциации работающей молодежи, которая вела активную деятельность не только в городе, но и в районе. Второе место разделили команды социального фонда помощи «Улыбка в сердце» и ООО «РУС-Инжиниринг». На третьем месте оказались сразу три участника: объединенная команда сообществ «Типичный Братск» и «Speed Motors 38», команда Лицея №1 и БрАЗа.

В Новый год подарков ждут все, независимо от возраста. Волонтеры и партнеры марафона сформировали 137 подарков, которые были переданы в Центр помощи для детей, оставшихся без попечения родителей, Дом малютки и ветеранам. Сотрудники БрАЗа стали активными участниками акции «Добрый Дед Мороз», исполнив 141 пожелание детей из малообеспеченных семей, которое они высказали в своих письмах.

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ - крупнейший в мире производитель и экспортер первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено около 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.