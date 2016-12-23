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СКБ-банк – в числе лучших банков России в 2016 году

Деловой интернет-журнал о политике и бизнесе в России и мире White Square Journal накануне опубликовал рейтинг 99 лучших банков России в 2016 году. СКБ-банк вошёл в число лучших банков, заняв в данном рейтинге 51-е место.

Как отмечают аналитики издания, основными критериями при составлении рейтинга стали: удобство интернет-банкинга и мобильного приложения, удовлетворенность клиентов, узнаваемость бренда, динамика развития, оборот, доля рынка, стоимость бренда, инновации в сервисе. Также оценивался уровень корпоративной культуры, клиентоориентированности персонала, уровень топ-менеджмента, социальная активность, уровень доступности среды для людей с ограниченными возможностями, личность руководителя банка.

Рейтинг составлен на основе данных из открытых источников. Исследование будет публиковаться ежегодно в последний месяц года, отмечает White Square Journal.