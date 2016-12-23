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Связь-Банк вошел в рейтинг Банки.ру с премиальной картой «Мир»

Связь-Банк (Группа Внешэкономбанка) занял восьмую строчку в обзоре премиальных карт «Мир», составленном экспертами портала Банки.ру.

В обзоре карты ранжированы по стоимости обслуживания и смс-информирования, а также наличию дополнительных опций. Стоимость годового обслуживания премиальной карты «Мир» Связь-Банка составляет 2000 рублей. К карте можно подключить пакет услуг «Зарплатный», в этом случае плата не взимается за первый месяц и далее при совершении покупок в предыдущем месяце на сумму свыше 20 тыс. рублей. Кроме того, держатель получает доход на остаток свыше 5 тыс. рублей по ставке 7% годовых.

Премиальную карту «Мир» можно подключить к программе лояльности Связь-Банка «Признание» и получать, расплачиваясь за покупки, бонусные баллы в расчете 1 балл = 1 рубль. При этом при подключении к пакету услуг «Зарплатный», клиенту, зарегистрированному в Программе, начисляется 300 приветственных баллов.

Связь-Банк является первым банком, который сразу с начала эмиссии предложил рынку три вида карт «Мир»: Дебетовую, Классическую дебетовую, и Премиальную. На сегодняшний день премиальные карты Национальной платежной системы выпускают 14 российских банков.