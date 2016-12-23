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Контакт-центр Россельхозбанка признан лучшим по результатам исследования Национальной Ассоциации Контактных Центров

Контакт-центр Россельхозбанка признан лучшим по результатам исследования «TOP-20 FIN. Качество дистанционного обслуживания в финансовом секторе», проведенного Национальной Ассоциацией Контактных Центров. В исследовании приняли участие 30 крупнейших банков, 20 страховых компаний и 10 микрофинансовых организаций России, из которых были выбраны четыре победителя: 3 банка и 1 страховая компания. При этом Контакт-центр Россельхозбанка, набравший максимальное количество баллов по качеству телефонного обслуживания и качеству обслуживания в цифровых каналах, стал абсолютным победителем рейтинга.

В ходе составления рейтинга Ассоциацией были проанализированы не только телефонные, но и цифровые каналы коммуникации с клиентами: e-mail, форма обратной связи, онлайн чаты на сайтах компаний и социальные сети. В исследовании использовалась технология mystery caller («тайный звонящий») и обращения по каждому цифровому каналу коммуникации в разное время суток и дни недели для измерения времени ожидания ответа оператора и оценки качества обслуживания.

С подробным описанием исследования можно ознакомиться по ссылке: http://callcenterevent.ru/ccif/researchtop-20-fin/.