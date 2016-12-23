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БИНБАНК стал победителем Национальной премии АРБ в номинации «Высокое качество обслуживания клиентов»

В рамках Национальной банковской премии 2016, организованной Ассоциацией российских банков (АРБ), по итогам открытого голосования на сайте ассоциации БИНБАНК был признан лучшим в номинации «Высокое качество обслуживания клиентов».

«Мы высоко ценим доверие наших клиентов и оценку качества нашей работы. Благодарим Ассоциацию российских банков за организацию премии и активную работу в области повышения финансовой грамотности населения и доверия к банковской системе страны», – отметил первый заместитель председателя правления БИНБАНКа Петр Морсин.

Национальная банковская премия была учреждена в 2005 году Ассоциацией российских банков, чтобы определить лучшие кредитные организации, чьи успехи служат укреплению доверия россиян как к отдельным банкам, так и к банковской системе России в целом.