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Группа ВТБ обеспечивает финансовые операции МЦК

Группа ВТБ обслуживает все финансовые операциикомпаний-участников Московского центрального кольца (МЦК), для чего было разработано специальное комплексное решение. Компании группы обслуживают операции междуОАО «Центральная пригородная пассажирская компания»,ОАО «РЖД» и ГУП «Московский метрополитен». Так, инкассация выручки на всех станциях МЦК организована банком ВТБ, услуги торгового эквайринга предоставляются банком ВТБ24 совместно с компанией МультиКарта, входящей в группу ВТБ.

В целях обеспечения максимального комфорта для пассажиров на всех станциях МЦК при участии группы ВТБ были установлены современные терминалы, с помощью которых можно купить билет как за наличные денежные средства, так и по банковским картам. Кроме того, пассажиры могут воспользоваться удобным мобильным приложением «Мой проездной», разработанным банком ВТБ, чтобы пополнить баланс и записать билет на карту «Тройка», минуя кассы и в любой удобный момент.

Член правления банка ВТБ Виктория Ванурина прокомментировала: «Группа ВТБ активно участвует в расширении линейки инновационных сервисов оплаты проезда на МЦК. Мы готовы предоставить и корпоративным клиентам, и жителям Москвы инновационные технологические решения и финансовые сервисы для обеспечения удобного и бесперебойного обслуживания».