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ВТБ развивает розничные продукты на базе новых технологических платформ с учетом пожеланий акционеров

В Москве состоялось очередное заседание Консультационного совета акционеров ВТБ, на котором представители группы отчитались об успешной реализации IT- решений для розничных клиентов и замечаний, которые были получены от акционеров в сентябре 2016 года.

Из 33 технологических предложений значительная часть уже реализована, а еще ряд предложений будет проработан и планируется к внедрению в 2017 году. С учетом пожеланий акционеров банк усовершенствовал мобильное приложение и систему «ВТБ24 — Онлайн».

В целях повышения удобства для розничных клиентов упрощен вход в мобильное приложение, рутинные операции переведены в дистанционные каналы, налажены быстрые переводы средств между счетами и в другие банки и пр. В рамках новой IT стратегии ВТБ было предложено включить акционеров в стратегические группы по анализу и пилотированию новых стартап-проектови фокус-группы по бета-тестированию новых продуктов и онлайн-сервисов.

Заместитель президента-председателя правления банка Ольга Дергунова отметила:

«Успешная реализация IT решений, предложенных акционерами, подтверждает эффективность нашего диалога и заинтересованность миноритариев в стремительном технологическом развитии ВТБ. Группа ВТБ в рамках новой IT стратегии 2017–2019 вкладывает значительные силы и инвестиции в совершенствование информационных технологий, чтобы выйти на качественно новый уровень предоставления современных услуг. Это одна из базовых задач новой стратегии».

Представители ВТБ24 приняли участие во встрече с акционерами ВТБ, в рамках которой рассказали о развитии интернет и мобильного банка и планах развития на 2017 г. и ответили на пожелания акционеров.

Юлия Деменюк, старший вице-президент, заместитель директора розничного бизнеса ВТБ24 отметила:

«Нам важна обратная связь и рекомендации наших акционеров. Это взгляд со стороны на создаваемые нами продукты. По итогам обсуждения и презентации наших нововведений, приятно осознавать, что мы смотрим в одну сторону. В конце 2016 года ВТБ24 запустил обновленное мобильное приложение ВТБ24-Онлайндля iOS (для смартфонов и планшетов) и в начале 2017 года будет запущена новая версия для Android. В 2016 году мы также запустили два новых приложения <Смарт SMS> для учета трат клиента по своим картам с наглядной статистикой и структурой трат, и новым современным каналом доставки до клиента уведомлений до клиента — в виде наглядных красочных чеков вместо скучных SMS. И приложение для генерации одноразовых кодов для подтверждения операций <Токен ВТБ24-Онлайн>. Это приложение идеально подходит для пользователей интернет-банка, работает полностью автономно и не зависит от скорости доставки SMS».