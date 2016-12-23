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Альфа-Банк предоставил финансирование ОАО «ТАИФ» в размере 230 млн долларов

Альфа-Банк предоставил финансирование промышленно-инвестиционной Группе «ТАИФ». Кредит в размере 230 миллионов долларов выдан ОАО «ТАИФ» сроком на 5 лет. Привлеченные средства будут направлены на финансирование текущей деятельности и инвестиций ГК «ТАИФ».

Альфа-Банк и ГК «ТАИФ» уже имеют успешный опыт совместного партнерства. Ранее банк принял участие в финансировании инвестпрограммы ОАО «ТАИФ-НК», включающей капиталоемкий проект по строительству комплекса глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков (КГПТО), на сумму 800 миллионов долларов. Реализация не имеющего аналогов в мире инвестиционного проекта и модернизация нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) позволят полностью исключить производство темных нефтепродуктов и увеличить глубину переработки нефти.

Текущая сделка стала продолжением сотрудничества Альфа-Банка и ГК «ТАИФ» в направлении долгосрочного кредитования. «Надеемся, что финансовая поддержка банка внесет вклад в успешное развитие Группы компаний «ТАИФ» и реального сектора экономики Татарстана и Российской Федерации. Учитывая наработанный опыт ответственного и плодотворного взаимодействия, Альфа-Банк заинтересован в дальнейшем финансировании проектов Группы «ТАИФ», — отметил член Правления Альфа-Банка, Со-руководитель Блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

Группа компаний «ТАИФ» (ГК «ТАИФ») — крупный российский холдинг, контролирующий 96% химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана. Штаб-квартира компании расположена в Казани. Группа ТАИФ объединяет 54 компании. Основные активы — нефтеперерабатывающий комплекс ТАИФ-НК, нефтехимические компании «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез», генерирующая ТГК-16.