Новости

В Санкт-Петербурге банковская группа «Альфа-Банк» поддержала Рождественские книжные аллеи

Альфа-Банк и Балтийский Банк, представляющие банковскую группу «Альфа-Банк» в Санкт-Петербурге, поддержали социальный проект, реализованный по инициативе Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Правительства Санкт-Петербурга — выставку-ярмарку «Рождественские книжные аллеи».

«Книжные аллеи» проходят в Санкт-Петербурге с 2015 года и уже стали городской традицией. Успешность проекта, задачей которого является пропаганда чтения в России, подтверждает огромная популярность мероприятия среди жителей и гостей города.

Этой зимой на Малой Конюшенной улице «Аллеи» будут открыты с 10 декабря 2016 года до 10 января 2017 года. В уникальном культурном пространстве под открытым небом разместятся читальный зал, книжный магазин и литературный гайд-парк. Книжные аллеи предлагают посетителям интересные книги самых разных авторов по привлекательной стоимости.

— Мы рады внести свой вклад в знаковый для Санкт-Петербурга проект. Уникальная рождественская атмосфера, созданная в центре Петербурга для любителей книг это логичный шаг нашего банка, который является одним из учредителей Национальной литературной премии «Большая книга». Уверены, что жители и гости города на Неве смогут за время работы Аллей открыть для себя новые имена писателей, пополнить свои домашние библиотеки. И специально для наших клиентов, держателей карт Альфа-Банка и Балтийского Банка при оплате картами будет предоставляться скидка 10%, — рассказывает Председатель Правления Балтийского Банка Сергей Шевченко.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

По итогам первого полугодия 2016 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 33,3 млрд долларов США, совокупный кредитный портфель — 22,0 млрд долларов США, совокупный капитал — 4,6 млрд долларов США. Чистая прибыль за первое полугодие 2016 год составила 161 млн. долларов США.

По состоянию на 30 июня 2016 года в Альфа-Банке обслуживается около 277 тыс. корпоративных клиентов и 14 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 723 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты: Рэй Чарльз, Элтон Джон, Тина Тернер, Брайан Адамс, Эрик Клэптон, Стинг, Робби Уильямс, Уитни Хьюстон, Пол Маккартни, Марк Нопфлер и многие другие. В 2011 г. банк организовал на Воробьевых горах в Москве 4D-шоу всемирно известного Дэвида Аткинса, которое посетили свыше 800 000 зрителей. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.

Балтийский Банк основан в 1989 г. Балтийский Банк — универсальный банк, оказывающий широкий спектр услуг для корпоративных и частных клиентов. Входит в банковскую группу «Альфа-Банк».

По состоянию на 01 октября 2016 года Балтийский Банк обслуживает более 6,2 тысяч корпоративных клиентов и 1,6 млн счетов частных клиентов, количество действующих пластиковых карт Балтийского Банка — около 669 тыс. Объединенная сеть банкоматов Альфа-Банка и Балтийского Банка — более 5000 устройств в 409 городах России. У Балтийского Банка развитая сеть офисов в 9 городах России:

Санкт-Петербурге, Мурманске, Пскове, Петрозаводске, Киришах, Гатчине, Выборге, Великих Луках.