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«АктивКапитал Банк» вводит в действие вклад «Новогодний»

С 22 декабря 2016 года «АктивКапитал Банк» предлагает клиентам вклад «Новогодний», который можно открыть на срок 365 дней. Процентные ставки составляют 9% годовых в рублях, 2% годовых в долларах США, 1,25% годовых в евро. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей, 200 долларов США/евро. Проценты выплачиваются в конце срока действия вклада. Возможны расходные операции в объеме не более 20% от суммы остатка по вкладу. Операции пополнения и пролонгация не предусмотрены. В случае досрочного расторжения при сроке вклада 90 и более календарных дней ставка составит 4% годовых в рублях, 0,8% годовых в долларах США, 0,5% годовых в евро, при сроке менее 90 календарных дней - 0,01% годовых. Полные условия вклада размещены здесь.

Кроме того, с 22 декабря Банк повысил ставки по вкладу «Снеговик». Теперь максимальные ставки по нему составляют 9,25% годовых в рублях и 2,20% годовых в долларах США - при размещении денежных средств на срок 395 дней. Также изменилась ставка по вкладу в долларах США на срок 181 день - она составляет 1,75% годовых.