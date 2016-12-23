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74 погибших, 13 арестованных, 6 сирот. Новые жертвы «Боярышника» в Иркутске

Число скончавшихся от отравления поддельным спиртосодержащим средством для ванн «Боярышник» в Иркутске растет.

Всего на утро 23 декабря скончались 74 человека, пострадавших – 122. В стационарах находится 31 человек. Один из пострадавших доставлен в больницу Братска, его состояние тяжелое. сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав. Шесть человек выписаны по улучшению состояния здоровья, семь покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи.

В связи с массовыми отравлением «Боярышником», шесть детей остались сиротами.

По предварительным данным областного правительства, четыре ребенка проживают в приемных семьях, поскольку их умершие родители ранее были лишены прав воспитывать их. Еще один ребенок, потерявший маму, проживает в семье родственников, которые оформляют над ним опеку. Шестой ребенок временно находится в детском доме, однако родственники уже выразили желание принять его в свою семью на воспитание.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поручил оказать поддержку детям, родители которых скончались от отравления суррогатным алкоголем, а также рассмотреть возможность помощи при погребении погибших.

"В настоящее время прорабатываются вопросы оказания помощи в погребении погибших в рамках региональной программы "Социальная поддержка населения", а также в соответствии с законом "О государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в Иркутской области", – уточняется в сообщении.

Напомним, массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска. Пострадавшие в возрасте 25-50 лет стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Минздрав региона сообщил, что отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

В рамках расследования уголовного дела о гибели людей после употребления спиртосодержащего средства задержаны 13 человек – предприниматели и сотрудники торговых точек.