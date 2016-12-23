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«Ростелеком» презентовал облачные услуги бизнес-сообществу Иркутска

«Ростелеком» провел семинар «Новые возможности развития бизнеса» для представителей бизнес-сообщества госсектора и Иркутска.

Специалисты компании рассказали об инновационных продуктах и виртуальных сервисах, помогающих оптимизировать работу организации, снизить издержки, а также способных защитить информацию от DDoS-атак.

Участники мероприятия, среди которых были руководители региональных подразделений крупнейших банков России, организаций бюджетной сферы узнали, как облачные услуги позволяют экономить на покупке оборудования, программного обеспечения, аренде помещения, штате ИТ-специалистов. Для работы с облачными продуктами «Ростелеком» необходим лишь доступ в Интернет. Сотрудник получает виртуальное рабочее место с доступом к необходимому приложению вне зависимости от местонахождения.

«Сегодня «Ростелеком» предлагает своим клиентам такие облачные сервисы, которые позволяют минимизировать расходы и вложения на создание собственной IT-инфраструктуры, – отметил заместитель директора Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Максим Бращунов. – Эти решения особенно актуальны в период сокращения бюджетов, поэтому мы прекрасно понимаем в каких именно ресурсах испытывают потребность наши абоненты. Такие бизнес-семинары дают уникальную возможность конструктивного общения с клиентами».

Одним из наиболее востребованных оказался сервис «Виртуальный центр обработки и хранения данных». Виртуальные машины создаются в течение нескольких минут после заказа услуги и сразу же доступны для установки программного обеспечения заказчика и подключения к рабочим местам через Интернет.

«Новая телефония» – уникальная возможность развернуть облачную АТС в любом месте, где есть Интернет, без привязки к физическому адресу. Услугу можно получить за несколько минут на сайте www.rt.ru. Быстрая масштабируемость, подключение дополнительных виртуальных номеров и внутренних абонентов, простой и понятный интерфейс управления услугой через интернет, низкая стоимость междугородных звонков – все это сделало услугу такой популярной в бизнес-среде и госсекторе.

«Виртуальный офис» – уникальный бизнес-продукт, позволяющий пользоваться пакетом офисных приложений Microsoft. Среди выгодных свойств услуги – возможность настроить электронную почту бизнес-уровня на базе Microsoft Exchange и организовать централизованное хранение и совместную работу с документами с использованием веб-версии продуктов Microsoft Office Web Apps.

Одним из наиболее востребованных решений выступает сервис «Виртуальный центр обработки и хранения данных». Виртуальные машины создаются в течение нескольких минут после заказа услуги и сразу же доступны для установки программного обеспечения заказчика и подключения к рабочим местам через Интернет.

«Ростелеком» обеспечивает оптимальный бизнес-процесс, при котором можно заказать услуги через удобный интерфейс на портале www.o7.com, а по номеру 8-800-200-00-33 получить круглосуточную техническую поддержку, включая поддержку от разработчика. Оплата услуг реализована по кредитной системе.

Иркутский филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Иркутской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Сибирь»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком».

ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,2 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,2 млн пользователей, из которых свыше 4,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 месяцев 2016 г. составила 217,0 млрд руб., OIBDA достигла 72,4 млрд руб. (33,4% от выручки), чистая прибыль - 8,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.