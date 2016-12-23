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В Иркутской области 843 должника по алиментам привлечены к ответственности

Судебные приставы Иркутской области с июля 2016 года составили 928 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35. прим. 1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

По итогам их рассмотрения мировые судьи 779 должникам по алиментам назначили административное наказание в виде обязательных работ.

49 граждан подвергнуты административному аресту, а также вынесено 15 постановлений о взыскании административных штрафов на общую сумму 70 тыс. рублей.

Пресс-служба УФССП России по Иркутской области напоминает, что, в соответствии с внесенными 15 июля 2016 года изменениями в отдельные законодательные акты Российской Федерации, должники по алиментам за неуплату в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей привлекаются к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ.