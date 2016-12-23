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В Иркутской области создан агропромышленный кластер

Региональные министерства экономического развития и сельского хозяйства, Фонд «Центр поддержки предпринимательства», Иркутский государственный университет им. А.А. Ежевского и агропромышленные предприятия Приангарья подписали соглашение о создании агропромышленного кластера в Приангарье.

В агропромышленный кластер вошли производители молочной, мясной продукции из Иркутска, Ангарска, Хомутово и других муниципалитетов.

– Стратегической целью создания кластера является повышение конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции региона, развитие малого и среднего агробизнеса, выполнение задач по импортозамещению, - отметил заместитель Председателя Правительства Иркутской области – министр экономического развития Антон Логашов. – Также это будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности, что является одной из приоритетных задач Стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2030 года.

Основной целью кластера является осуществление информационного взаимодействия, направленного на повышение конкурентоспособности производителей сельскохозяйственной и пищевой продукции региона, снижение издержек за счет объединения усилий по реализации продукции и развитие возможностей для экспорта, написано на сайте Правительства Иркутской области.

Справка

Агропромышленный кластер - это добровольное и неформальное объединение организаций сельскохозяйственной отрасли, географически сосредоточенных в одном регионе, с целью производства, переработки и реализации сельскохозяйственной продукции, защиты окружающей среды.



