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Все управляющие компании г. Саянска Иркутской области нарушают требования жилищного законодательства

Прокуратура г. Саянска провела проверкуу, в ходе которой выяснилось, что, в нарушение требований жилищного законодательства, ни одна управляющяя организация города (ООО УК «Дар», ООО «Искра», ООО «УК «Уют», ООО «Промстроймонтаж») не заключила договоры с ресурсоснабжающими организациями на покупку коммунальных ресурсов, используемых в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах.

Прокуратурой города в суд направлено 4 исковых заявления об обязании управляющих организаций заключить с ресурсоснабжающими организациями соответствующие договоры.

Исковые заявления рассмотрены и удовлетворены, решения суда вступили в законную силу, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

Принятие решений позволит избежать возложения на граждан расходов по оплате сверхнормативного объема потребления коммунальных ресурсов на общедомовые нужды.