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В Россельхозбанке появились драгоценные монеты с символикой Нового 2017 года

В преддверии Новогодних праздников в Иркутском региональном филиале АО «Россельхозбанк» пополнился ассортимент монет из драгоценных металлов. В числе новинок – монеты из серебра 999-й пробы, с символикой Нового 2017 года.

Традиционно в офисах Иркутского филиала Россельхозбанка можно приобрести «драгоценные подарки» ко Дню рождения со знаками зодиака, ко Дню бракосочетания и другие монеты, выпущенные к знаменательным событиям и памятным датам.

Монеты из драгоценных металлов - прекрасный подарок к любому праздничному событию, кроме того они являются надежным инвестиционным инструментом.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100% акций банка.

Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» начал свою работу в 2005 году. В настоящее время в Иркутской области работают 17 офисов.